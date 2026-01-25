Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del padre: il messaggio condiviso su Instagram

Una frase essenziale rompe il silenzio di Stefano De Martino dopo la scomparsa del padre. Nessuna immagine personale, solo parole condivise sui social che raccontano identità, eredità e un legame che resta.

Dopo giorni lontani dalla scena pubblica, Stefano De Martino sceglie una forma minimale per il suo primo segnale pubblico dopo la perdita del padre Enrico. Non un ricordo fotografico né un testo scritto di suo pugno, ma la condivisione di una frase capace di racchiudere un’intera storia familiare.

Il messaggio compare inizialmente tra le storie Instagram dell’artista Marcello Maloberti, che tagga il conduttore. Pochi minuti dopo, De Martino lo ripubblica sul proprio profilo. Un gesto misurato, che arriva al termine di giorni segnati dal riserbo e da una scelta precisa: vivere il lutto senza esposizioni mediatiche.

L’immagine è un’illustrazione in bianco e nero, attraversata da una scritta tracciata a mano, con lettere irregolari e decise. La frase, breve e diretta, recita: «Il mio nome ha la voce di mio padre». Un’affermazione che parla di appartenenza e continuità, trasformando poche parole in un messaggio intimo e universale.

L’opera appartiene al linguaggio artistico di Maloberti, noto per l’uso della parola come materia espressiva. Nei suoi lavori, testi e immagini si fondono per riflettere sul rapporto tra vissuto personale e dimensione collettiva. In questo caso, la sua frase diventa il veicolo di un sentimento privato, fatto proprio da chi la condivide.

Nei giorni successivi alla scomparsa di Enrico De Martino, il conduttore aveva scelto il silenzio. Nessun intervento pubblico, nessuna apparizione oltre alle repliche televisive già in programmazione. Anche l’ambiente mediatico aveva rispettato questa distanza, accompagnando il momento con discrezione.

La condivisione della frase segna una prima apertura, senza racconti diretti né spiegazioni. De Martino affida il senso della perdita a parole già esistenti, lasciando che parlino da sole. Un modo sobrio di esprimere il dolore e di ricordare che certi legami continuano a vivere, anche oltre l’assenza.