Natalia Paragoni cambia idea sul nome della figlia, Beatrice avrà solo il cognome dei genitori

Natalia Paragoni ha cambiato il nome scelto per la seconda figlia dopo il parto del 5 maggio. L’influencer ha spiegato sui social perché lei e Andrea Zelletta hanno deciso di eliminare il secondo nome della bambina.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro seconda figlia il 5 maggio 2026. La coppia, già genitore della piccola Ginevra nata nel 2023, ha annunciato la nascita della bambina alcuni giorni dopo il parto, condividendo la notizia sui social con i follower.

Nel primo annuncio pubblicato online, la neonata era stata presentata come Beatrice Partenope. Poco dopo, però, gli utenti più attenti hanno notato una modifica nella didascalia del post, dove il secondo nome era sparito lasciando soltanto Beatrice.

A chiarire la scelta è stata la stessa Natalia Paragoni attraverso una risposta pubblicata nelle storie Instagram. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato che il nome Partenope era stato pensato come secondo nome legato a un ricordo personale della coppia, ma alla fine hanno preferito rinunciarvi.

«Partenope lo volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, ma poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo», ha raccontato l’influencer rispondendo alle domande dei follower.

Alla fine la bambina è stata registrata all’anagrafe come Beatrice Zelletta Paragoni. Secondo quanto raccontato dalla coppia, la scelta del primo nome sarebbe stata suggerita dalla sorella maggiore Ginevra.

Natalia Paragoni ha parlato anche delle difficoltà affrontate dopo il parto. L’influencer ha spiegato di essersi sottoposta a un cesareo e di aver avuto bisogno di più tempo per recuperare prima di condividere la nascita della figlia. «Mille volte il parto normale, per mia esperienza personale», ha scritto sui social, aggiungendo di aver dovuto affrontare anche la tosse durante la convalescenza.