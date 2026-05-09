Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nata la seconda figlia Beatrice: la prima foto su Instagram

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato la nascita della seconda figlia Beatrice. La coppia nata a Uomini e Donne ha condiviso su Instagram la prima immagine della neonata, arrivata quasi tre anni dopo Ginevra.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nata la seconda figlia Beatrice: la prima foto su Instagram

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Fiocco rosa per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. L’influencer valtellinese e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno comunicato ai follower la nascita della loro seconda figlia, Beatrice, pubblicando sui social il primo scatto della neonata. La bambina arriva dopo la primogenita Ginevra, nata nell’estate del 2023. La relazione tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è iniziata nel 2019 davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Negli anni la coppia ha continuato a condividere momenti della vita privata sui social, costruendo una community molto seguita anche dopo l’esperienza televisiva dell’ex tronista al Grande Fratello Vip. Durante la seconda gravidanza, Natalia Paragoni ha raccontato senza filtri anche gli aspetti più difficili della maternità. L’influencer aveva parlato apertamente delle paure affrontate dopo il primo parto e delle preoccupazioni legate a un intervento per rimuovere una cisti sospetta al collo dell’utero. Nei mesi dell’attesa, Andrea Zelletta aveva mostrato spesso sui social piccoli momenti quotidiani insieme alla compagna, tra richieste improvvise di cibo e preparativi per l’arrivo della bambina. Dopo il parto, uno dei video più condivisi è stato quello dell’incontro tra la piccola Ginevra e la nuova arrivata. Nonostante la famiglia si sia allargata, Natalia Paragoni continua a scherzare pubblicamente su un dettaglio che ancora manca nella loro storia, la proposta di matrimonio. Un tema che la coppia affronta spesso con ironia davanti ai follower che seguono ogni aggiornamento della loro vita privata.

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