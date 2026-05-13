Natalia Paragoni torna a casa con Beatrice, il racconto del cesareo e l'incontro con Ginevra

Natalia Paragoni è tornata a casa con la piccola Beatrice dopo il parto cesareo del 5 maggio. L’influencer ha raccontato il dolore del post operatorio e l’emozione del primo incontro tra le due figlie in ospedale.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro seconda figlia, Beatrice, nata il 5 maggio 2026. Dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale, la coppia è rientrata a casa insieme alla neonata. Ad aspettarle c’era anche la piccola Ginevra, pronta a conoscere la sorellina.

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Natalia ha raccontato alle sue follower i giorni successivi al parto. L’influencer ha spiegato di aver dovuto affrontare un parto cesareo, senza entrare ancora nei dettagli delle motivazioni. Ha però ammesso di aver trovato più difficile il recupero rispetto alla prima esperienza.

«Per mia esperienza personale mille volte il parto naturale», ha scritto sui social, aggiungendo che il post operatorio è stato complicato anche dalla tosse avuta nei giorni successivi alla nascita di Beatrice. «Che dolore», ha confessato parlando della convalescenza.

Natalia ha poi svelato un retroscena legato alla scelta del nome della bambina. A decidere è stata proprio Ginevra, la primogenita della coppia conosciutasi negli studi di Uomini e Donne. Andrea Zelletta aveva approvato subito la proposta della figlia maggiore e così il nome è rimasto quello scelto da lei.

La coppia aveva pensato anche a un secondo nome, Partenope, legato a un ricordo personale, ma alla fine ha preferito rinunciare. Natalia ha spiegato che due nomi insieme ai due cognomi sarebbero stati eccessivi.

Il primo incontro tra Ginevra e Beatrice è avvenuto direttamente in ospedale. Natalia ha raccontato che la bambina si è mostrata agitata e molto curiosa prima di vedere la sorellina. Quando l’ha incontrata per la prima volta, «le si sono illuminati gli occhi», ha scritto l’influencer descrivendo un momento rimasto impresso nella memoria della famiglia.