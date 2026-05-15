Borderlands 4, arriva il Raid Boss gratuito Subjugator e Thol con nuove armi e livello UVHM 7

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Borderlands 4 introduce Subjugator e Thol l’Invincibile con l’aggiornamento gratuito 1.7 del 28 maggio. Il nuovo Raid Boss a due fasi porterà ricompense esclusive, livello UVHM aumentato e progressione condivisa per i personaggi.

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Il 28 maggio Borderlands 4 riceverà l’aggiornamento gratuito 1.7, che aggiungerà un nuovo contenuto endgame dedicato ai Cacciacripta. 2K e Gearbox Software hanno presentato Subjugator e Thol l’Invincibile, una coppia di Raid Boss pensata per i giocatori che affrontano le attività più difficili del gioco. I due nemici servono il Cronocustode e vivono su un’isola isolata al largo delle Fadefields. Lo scontro inizierà con una battaglia contro entrambi i boss contemporaneamente. Subjugator combatte in volo, mentre Thol punta tutto sulla forza bruta. Quando uno dei due verrà sconfitto, il sopravvissuto si sposterà in una nuova arena e assumerà una forma potenziata, trasformando il combattimento finale in un duello diretto. Chi riuscirà a completare il Raid potrà ottenere una nuova arma Perlescente chiamata Jail-Broken Gatling, una SMG della linea Order che aumenta progressivamente cadenza di fuoco, danni, rinculo e possibilità di sparare proiettili aggiuntivi man mano che i colpi vanno a segno. L’aggiornamento introdurrà anche quattro nuovi oggetti leggendari. Lockjaw sarà un fucile d’assalto Torgue con proiettili esplosivi capaci di rimbalzare tra i bersagli. Shammy Kablammy, pistola Tediore, applicherà effetti incendiari attraverso munizioni esplosive lanciate durante la ricarica. La Flak Cannon punterà invece su una raffica continua di proiettili pesanti, mentre lo scudo Collector offrirà grande capacità difensiva e ricarica rapida, compensata da tempi di riattivazione più lunghi. Con la versione 1.7 arriveranno inoltre cinque nuovi Class Mod dedicati agli attuali Cacciacripta. Gearbox ha confermato che un sesto modulo sarà disponibile nel terzo trimestre del 2026 insieme al nuovo personaggio previsto nel Pacchetto Storia 2. Tra le novità compare anche il firmware Active Fire. Una volta raggiunto il Tier 3, permetterà di sparare un colpo caricato capace di infliggere danni bonus se eseguito con il giusto tempismo. Per accedere al Raid sarà necessario completare la campagna principale. Gearbox mostrerà altri dettagli sullo scontro e sull’arena durante il Gearbox DevCast previsto per il 26 maggio. L’aggiornamento aumenterà inoltre il level cap della modalità UVHM fino al livello 7. Verrà attivata anche la Progressione del Personaggio Condivisa, funzione già introdotta nella versione 1.5, che consentirà ai giocatori di creare un nuovo Cacciacripta mantenendo condivisi elementi come SDU e collezionabili, oppure ripartire con una progressione completamente azzerata per rigiocare Kairos da zero. La roadmap di Borderlands 4 proseguirà poi con la versione 1.8, prevista entro la fine di giugno. L’aggiornamento introdurrà un nuovo Takedown gratuito insieme al DLC a pagamento Pacchetto Taglia 3.

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