Borderlands 4, arriva il Pacchetto Taglia 2 con nuovi nemici e bottini rari

Borderlands 4 riceve il Pacchetto Taglia 2 con nuovi contenuti a pagamento e un aggiornamento che introduce equipaggiamenti più rari. L’espansione aggiunge missioni, nemici e ricompense, ampliando l’esperienza di gioco.

2K e Gearbox Software hanno pubblicato il Pacchetto Taglia 2 di Borderlands 4, prima espansione premium del gioco. Il contenuto introduce una nuova missione che porta i giocatori a indagare su antichi rituali legati al misterioso Demone di Pietra.

L’incarico viene affidato da Calder il Determinato, che guida l’azione contro gli Augur, una fazione che da secoli tenta di placare una minaccia sotterranea con sacrifici umani. La storia si sviluppa all’interno di una vasta caverna ricca di Ordonite cristallina.

Durante l’esplorazione si affrontano nuovi avversari, tra cui creature contaminate dall’Ordonite, tre mini-boss e uno scontro finale più impegnativo. L’espansione punta su combattimenti più intensi e ambientazioni inedite.

Insieme al DLC è stato pubblicato anche un aggiornamento gratuito che introduce l’equipaggiamento Perlescente, un livello di rarità superiore agli oggetti Leggendari. Questa novità è disponibile per tutti i giocatori, a prescindere dall’edizione posseduta.

Il pacchetto include inoltre nuovi elementi di gioco: dieci oggetti tra Leggendari e Perlescenti, ricompense cosmetiche come una skin per il Cacciacripta, un veicolo Digirunner e una skin per il drone ECHO-4. Presente anche una Carta della Cripta con 24 oggetti estetici e quattro pezzi di equipaggiamento a tema mecha e kaiju.

Nei prossimi mesi sono previsti altri contenuti. A marzo arriverà il primo Pacchetto Storia, che introdurrà una nuova area del pianeta Kairos, missioni aggiuntive e un nuovo personaggio giocabile chiamato C4SH.

I possessori della Super Deluxe Edition ricevono automaticamente l’accesso a tutti i contenuti inclusi nei pacchetti Taglia e Storia, mentre le altre espansioni possono essere acquistate separatamente.