Borderlands 4 arriva Mad Ellie e la Cripta dei Dannati con nuovo personaggio e livello 60

Borderlands 4 si amplia con il DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati che porta una nuova storia sul pianeta ghiacciato Kairos e introduce il personaggio giocabile C4SH insieme a importanti novità nel sistema di progressione.

Borderlands 4 riceve il primo contenuto aggiuntivo a pagamento, Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, disponibile da oggi su console e PC. L’espansione introduce una nuova trama ambientata sul pianeta Kairos e amplia il gioco con un personaggio inedito, una mappa completamente nuova e modifiche significative al sistema di progressione.

L’avventura si svolge nel Whispering Glacier, una distesa gelata segnata da relitti e tempeste. Qui Ellie guida una spedizione con l’obiettivo di distruggere un monolito alieno e aprire l’accesso alla misteriosa Cripta dei Dannati. Nel viaggio compare anche Mancubus Bloodtooth, figura eccentrica già nota ai giocatori, che accompagna l’esplorazione tra missioni secondarie e segreti nascosti.

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La novità principale è l’arrivo di C4SH, un CasinoBot soprannominato “il Rogue”. Il personaggio combatte sfruttando un mazzo di carte magico ottenuto in una partita decisiva, capace di alterare le probabilità e attivare effetti particolari durante gli scontri. Chi acquista il DLC può iniziare subito con questo personaggio al livello 13, evitando le fasi iniziali della campagna.

In parallelo debutta l’aggiornamento gratuito 1.5, che porta il livello massimo da 50 a 60. I punti abilità aggiuntivi permettono combinazioni più complesse tra le specializzazioni. Arriva anche la progressione condivisa: i nuovi personaggi possono accedere subito a mappe esplorate, collezionabili e bonus già ottenuti in precedenza, riducendo la necessità di ripetere le stesse attività.

Il DLC introduce nuovi nemici e numerosi scontri, tra cui due boss principali e diversi mini-boss sparsi nell’area. Tra le ricompense spiccano tre armi Perlescenti e undici oggetti Leggendari, tra granate, scudi e modifiche di classe pensate per migliorare le build dei personaggi.

Gli sviluppatori hanno inoltre lavorato sulle prestazioni della versione PC, con interventi su stabilità e fluidità durante i combattimenti più intensi. Questo aggiornamento segna l’inizio di un piano di contenuti più ampio previsto per il 2026, con ulteriori espansioni e attività endgame in arrivo.