Dylan Sprouse e Barbara Palvin, annuncio a sorpresa a Cannes per il primo figlio

Dylan Sprouse e Barbara Palvin aspettano il primo figlio e hanno scelto il red carpet di Cannes per dirlo al pubblico. La modella ha mostrato il pancione con un abito azzurro firmato Miu Miu durante la serata del 14 maggio.

Dylan Sprouse e Barbara Palvin hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio durante il Festival di Cannes 2026. La coppia ha scelto il red carpet della serata del 14 maggio per condividere la notizia, attirando subito l’attenzione dei fotografi e del pubblico presente davanti al Palais des Festivals.

La modella ungherese è arrivata insieme al marito dopo l’uscita dall’Hotel Martinez, sfoggiando un lungo abito azzurro di Miu Miu con dettagli piumati sulla gonna. Il vestito lasciava intravedere chiaramente il pancione, valorizzato anche dalle pose scelte davanti ai flash. Accanto a lei, Dylan Sprouse ha indossato un classico smoking nero, accompagnandola sul tappeto rosso con sorrisi e gesti affettuosi.

Poco dopo la sfilata, i due hanno confermato tutto anche sui social pubblicando alcune immagini della serata. Nel post condiviso da Barbara Palvin è comparsa anche la prima ecografia del bambino. In uno degli scatti si nota la mano del piccolo mentre sembra fare il segno delle “corna” in stile rock, dettaglio che la coppia ha commentato con ironia.

La gravidanza arriva a meno di un anno dal racconto pubblico della modella sulla sua battaglia contro l’endometriosi. Nell’agosto 2025 Barbara Palvin aveva spiegato su Instagram di aver convissuto a lungo con dolori forti, stanchezza e cicli molto difficili, pensando inizialmente che quei sintomi fossero normali.

Dopo la diagnosi, la modella si era sottoposta a un intervento chirurgico. Aveva raccontato di essersi operata dopo tre mesi dalla scoperta della malattia e di aver iniziato successivamente a vivere con maggiore serenità, riuscendo finalmente a distinguere una condizione normale dai problemi causati dalla patologia.