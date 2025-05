Cannes 2025, Palma d'Oro onoraria a sorpresa per Denzel Washington

Per la prima volta a Cannes, Denzel Washington ha ricevuto a sorpresa la Palma d’Oro alla carriera durante la proiezione di “Highest 2 Lowest” di Spike Lee, in occasione del 50º anniversario della sua carriera. L’omaggio, consegnato dallo stesso regista e da Iris Knobloch e Thierry Frémaux, celebra un'icona del cinema mondiale.

Denzel Washington ha ricevuto a sorpresa la Palma d’Oro alla carriera al Festival di Cannes 2025, durante la proiezione fuori concorso di “Highest 2 Lowest”, diretto da Spike Lee. A consegnare l’ambito riconoscimento è stato proprio Lee, accompagnato dai direttori del festival Iris Knobloch e Thierry Frémaux.

Un omaggio inedito per i 50 anni di carriera

Per la prima volta presente a Cannes, Denzel Washington ha celebrato i suoi 50 anni di carriera con un tributo speciale. Prima della proiezione del film, Frémaux ha presentato un emozionante montaggio delle interpretazioni più iconiche dell’attore: da “Malcolm X” e “Mo’ Better Blues” diretti da Spike Lee, fino ai ruoli premiati con l’Oscar in “Glory” e “Training Day”.

Visibilmente commosso, Washington ha commentato sul palco: “Sono emozionato, è una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee”.

La Palma d’Oro ad honorem segna un momento storico per l’attore 70enne, due volte premio Oscar, e per il festival, che lo celebra per la prima volta con un omaggio pubblico tanto sentito quanto inatteso.