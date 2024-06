Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo aspettano un figlio: l'annuncio emozionante durante il concerto

Il celebre cantante Ultimo e la sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio. L'annuncio è stato fatto durante il concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma, suscitando l'entusiasmo dei fan presenti. "Se c’è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia", ha dichiarato il cantante, invitando il pubblico a cantare "Quel Filo Che Ci Unisce". Jacqueline, presente sul palco, ha abbracciato Ultimo, regalando un momento di grande emozione a tutti i presenti.

Una storia d'amore condivisa con i fan

Ultimo e Jacqueline sono insieme dal 2020, dopo essersi conosciuti su Instagram durante la pandemia. Da allora, la coppia ha condiviso con i fan vari momenti della loro relazione, mantenendo però un profilo relativamente discreto. Ultimo ha dedicato a Jacqueline la canzone "Altrove", uscita il 10 maggio scorso, esprimendo attraverso la musica la profondità del loro legame. "Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove", recita il testo del brano, riflettendo l'intensità del loro amore.

Tensioni familiari e la reazione di Heather Parisi

Nonostante la gioia per l'arrivo del bambino, la notizia è stata offuscata dalle tensioni familiari. Heather Parisi, madre di Jacqueline, ha dichiarato di non voler vedere il nipote, decisione che ha sorpreso e rattristato molti. Le relazioni tra Heather e sua figlia sono tese da anni: Jacqueline ha infatti affermato di non vedere sua madre da dieci anni e di sentirsi mancata di rispetto dalle sue dichiarazioni pubbliche.

La reazione del pubblico e i piani futuri

L'annuncio della gravidanza ha generato un'ondata di affetto e supporto da parte dei fan di Ultimo, che ora attendono con impazienza ulteriori dettagli sulla nascita del piccolo. Il cantante ha anche annunciato una pausa dalle esibizioni nel 2025, con l'intenzione di dedicare più tempo alla famiglia e al nuovo arrivato.