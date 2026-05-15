GTA Online, doppie ricompense e auto scontate per l'evento Follia motorizzata

GTA Online rilancia Follia motorizzata con gare e bonus maggiorati fino al 27 maggio. Rockstar ha attivato ricompense quadruple, sconti su veicoli e premi esclusivi per chi partecipa agli eventi di Los Santos.

Rockstar Games ha dato il via a due settimane speciali dedicate alle corse e alle attività automobilistiche di GTA Online. Dal 14 al 27 maggio i giocatori possono ottenere GTA$ e RP bonus partecipando a gare terrestri, missioni di Simeon, sfide a tempo e attività dell’Autoraduno di LS.

Durante la prima settimana dell’evento, dal 14 al 20 maggio, le gare terrestri garantiscono ricompense quadruple, mentre le missioni di Simeon e le prove a tempo HSW assegnano GTA$ e RP tripli. Attive anche ricompense doppie per la serie di gare della comunità e per le attività legate agli sfasciacarrozze.

Chi possiede uno sfasciacarrozze può ottenere entrate doppie recuperando pezzi di ricambio, vendendo veicoli rubati o completando i servizi di carro attrezzi. Per incentivare l’attività, Rockstar ha applicato uno sconto del 40% sia sulle proprietà sia sulle migliorie dedicate.

Tra le ricompense cosmetiche disponibili fino al 27 maggio c’è la nuova livrea Acquatico per la Vapid FMJ MK V. Scontato anche il fumo blu e giallo per pneumatici, acquistabile a metà prezzo nelle officine del gioco.

Accedendo a GTA Online entro il termine dell’evento si riceve gratuitamente il casco Rockstar. Acquistando invece un veicolo negli autosaloni Premium Deluxe Motorsport, Luxury Autos o nell’Autoraduno di LS si possono ottenere outfit esclusivi come la Tuta racing Rockstar, il Bomber LS Customs e la Maglietta Banshee blu.

La sfida settimanale cambia tra le due settimane dell’evento. Dal 14 al 20 maggio basta vincere due gare per ricevere la Tuta racing Manor scura e 100.000 GTA$. Dal 21 al 27 maggio il premio passa alla versione chiara della tuta, ottenibile trionfando in due gare dell’Autoraduno di LS.

Nella seconda settimana di Follia motorizzata l’attenzione si sposta sulle gare clandestine e sulle attività dell’Autoraduno di LS. Tutte le gare drift, drag, inseguimenti e corse clandestine assegnano GTA$ e RP doppi, mentre la reputazione dell’Autoraduno viene moltiplicata per cinque.

Rockstar ha inoltre reso gratuito l’abbonamento all’Autoraduno di LS per tutta la durata dell’iniziativa. Le sfide a tempo Junk Energy e le prove RC Bandito garantiscono ricompense doppie, con bonus ancora più elevati per gli utenti GTA+.

Chi possiede un’autofficina può approfittare di GTA$ e RP doppi nei finali dei contratti dell’autofficina dal 21 al 27 maggio. Anche queste proprietà, insieme alle relative modifiche, sono disponibili con uno sconto del 40%.

L’evento porta con sé numerosi ribassi sui veicoli. Tra i modelli più convenienti figurano la Bravado Banshee GTS, la Grotti Itali RSX, la Karin 190z e la Nagasaki Shotaro, tutte proposte con sconti fino al 40%. Riduzioni di prezzo anche per garage, modifiche HSW, conversioni Benny’s e turbo personalizzati.

A cambiare durante le due settimane è anche l’inventario del Furgone delle armi, che propone armi e accessori con sconti dedicati, compresi il Cannone a rotaia, il Lanciagranate EMP compatto e diversi fucili disponibili a prezzo ridotto.