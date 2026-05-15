Bimbo di 14 mesi in terapia intensiva, la polvere per dolci gli danneggia i polmoni

Un bimbo australiano di 14 mesi è finito in terapia intensiva dopo aver inalato polvere dorata per dolci mentre la madre preparava una torta. La sostanza ha ostruito i polmoni causando un grave collasso respiratorio.

Un bambino di appena 14 mesi è stato ricoverato d’urgenza in Australia dopo aver inalato una polvere dorata decorativa usata per i dolci. L’incidente è avvenuto mentre la madre, la 36enne Katie Robinson, stava preparando una torta di compleanno a tema Bluey.

Secondo quanto raccontato dalla donna, il piccolo Dusty è riuscito a prendere il contenitore nel giro di pochi secondi. Il bambino avrebbe aperto il tappo usando i denti, inalando e ingerendo parte della sostanza mentre giocava vicino al tavolo della cucina.

La polvere decorativa, entrando in contatto con i liquidi presenti nelle vie respiratorie, si sarebbe trasformata rapidamente in una massa densa. I medici hanno spiegato che il composto ha bloccato i polmoni del bambino provocando una grave insufficienza respiratoria. Poco dopo Dusty ha perso conoscenza.

Il piccolo è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove i sanitari hanno eseguito un intervento chirurgico d’urgenza per liberare le vie respiratorie. Dopo giorni di ricovero, il bambino è ora sveglio e cosciente, anche se resta sotto stretta osservazione.

I medici hanno avvertito la famiglia che potrebbero esserci conseguenze permanenti ai polmoni. Dusty continua ad alimentarsi tramite sondino, ha iniziato una terapia per l’asma e dovrà affrontare un lungo percorso di fisioterapia respiratoria e riabilitazione.

La famiglia soggiorna vicino all’ospedale in una struttura della Ronald McDonald House per restare accanto al bambino durante le cure. La madre ha raccontato che il figlio sta migliorando giorno dopo giorno e continua a reagire con forza alle terapie.