Bambina di 16 mesi ustionata da acqua bollente a Vittoria: è in terapia intensiva

Una bambina di 16 mesi è rimasta gravemente ferita a Vittoria dopo un incidente domestico con acqua bollente. Trasportata prima in ospedale in città, è stata poi trasferita d’urgenza al centro grandi ustioni di Catania.

Un grave incidente domestico si è verificato nella serata di venerdì a Vittoria, nel Ragusano. Una bambina di 16 mesi è stata colpita dall’acqua bollente contenuta in una pentola lasciata sui fornelli, riportando ustioni estese.

L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione di famiglia. La dinamica precisa resta da chiarire, ma l’acqua avrebbe raggiunto la piccola in modo improvviso, causando ferite immediatamente apparse molto serie.

I familiari hanno chiamato i soccorsi e la bambina è stata portata d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Qui i medici hanno prestato le prime cure e avviato le procedure di stabilizzazione.

Gli accertamenti hanno evidenziato ustioni profonde su una vasta parte del lato sinistro del corpo. Le aree più colpite risultano il torace, il braccio e l’anca.

Considerata la gravità del quadro clinico, i sanitari hanno disposto il trasferimento immediato al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La bambina è attualmente ricoverata in terapia intensiva e seguita da un’équipe specializzata.