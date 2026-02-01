Snoop Dogg, morta la nipotina Codi: nata a 25 settimane, dieci mesi in terapia intensiva

La figlia di Snoop Dogg ha annunciato la morte della piccola Codi, nata prematura a febbraio 2025. Dopo dieci mesi di ricovero in terapia intensiva, la bambina si è spenta a soli dieci mesi.

È Cori Broadus, figlia di Snoop Dogg, a raccontare sui social la perdita della sua bambina. La piccola Codi è morta a dieci mesi, dopo una nascita estremamente prematura e un lungo periodo trascorso in ospedale.

Codi era venuta al mondo nel febbraio 2025, alla venticinquesima settimana di gestazione. Fin dai primi istanti di vita era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale, dove ha trascorso quasi l’intero arco della sua esistenza.

Leggi anche THE SANDBOX - SNOOP DOGG VENDE I SUOI AVATAR

Pochi giorni prima della tragedia, Cori Broadus, 26 anni, aveva condiviso la felicità per il rientro a casa della bambina, dopo mesi segnati da cure costanti, macchinari e attese. Un traguardo che sembrava aprire una nuova fase per la famiglia.

La morte è avvenuta sabato 31 gennaio 2026. L’annuncio è arrivato direttamente da Cori, con un messaggio pubblicato su Instagram: «Lunedì ho perso l’amore della mia vita, la mia Codi». Parole brevi, cariche di dolore, accompagnate da immagini della bambina.

Anche il compagno di Cori, Wayne Deuce, ha ricordato la figlia con un messaggio pubblico. Nelle ore successive, numerosi utenti hanno espresso vicinanza alla coppia, lasciando commenti di cordoglio sotto i post condivisi sui social.