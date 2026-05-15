Kate Middleton sceglie un bracciale Made in Italy, il gioiello con le iniziali dei figli diventa virale

Anna Spiotta | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Middleton ha scelto un bracciale creato a Milano con le iniziali dei figli George, Charlotte e Louis. L’accessorio, realizzato in cotone Liberty e oro, è diventato virale dopo la visita della principessa a Reggio Emilia.

Kate Middleton
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Durante la visita a Reggio Emilia, Kate Middleton ha attirato l’attenzione con un accessorio semplice ma ricco di significato personale. Al polso della Principessa del Galles è comparso un sottile bracciale in tessuto decorato con fantasia floreale, impreziosito da tre piccoli cubi in oro con le iniziali dei suoi figli George, Charlotte e Louis.

Il gioiello appartiene alla collezione ABC di Atelier Molayem, marchio milanese fondato da Stella Molayem. Dopo le immagini diffuse durante gli impegni ufficiali della principessa, il modello è stato rapidamente cercato online da appassionati di moda e osservatori della famiglia reale.

Il bracciale è realizzato in cotone Liberty multicolore e può essere personalizzato con cubetti in oro 9 carati. Si chiude con un fiocco e Kate lo ha abbinato al suo Cartier Ballon Bleu, uno degli orologi più riconoscibili del suo guardaroba.

Attraverso i propri canali social, Atelier Molayem ha spiegato che la linea ABC nasce per rappresentare i legami più stretti e le persone da portare sempre con sé. Le tre lettere scelte dalla principessa richiamano infatti i nomi dei suoi figli.

Dietro il brand c’è Stella Molayem, nata a Roma e cresciuta in una famiglia di antiquari. Le influenze raccolte tra oggetti d’epoca, viaggi e culture diverse hanno ispirato una produzione costruita su simboli e dettagli personali.

Il modello indossato da Kate è nato dalla collaborazione con Relais Roncolo 1888, la struttura emiliana che ha ospitato la principessa durante il soggiorno italiano. Il prezzo della versione base del bracciale è di dieci euro, mentre ogni pendente con iniziale in oro viene venduto a novanta euro.

Il tessuto Liberty utilizzato per il gioiello richiama la tradizione britannica, mentre la lavorazione è italiana. Una combinazione che ha accompagnato la visita della principessa in Emilia-Romagna e che molti osservatori hanno interpretato come un ulteriore dettaglio simbolico legato al viaggio.
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