Kate Middleton, il racconto del tumore ai figli e il dolore vissuto da William

La principessa del Galles torna a parlare della malattia affrontata nel 2024 e del modo in cui ha spiegato il tumore ai figli. Un racconto intimo che coinvolge anche il principe William e il periodo più difficile per la famiglia.

La diagnosi di tumore ha segnato uno dei momenti più difficili nella vita di Kate Middleton e del principe William. La notizia, arrivata il 22 marzo 2024, ha avuto un impatto immediato sulla famiglia reale, costringendo la coppia ad affrontare non solo la malattia, ma anche il modo in cui comunicarla ai figli.

A distanza di un anno dalla remissione, la principessa del Galles ha ripercorso quei giorni, spiegando quanto sia stato complesso trovare le parole giuste per George, Charlotte e Louis. Ha raccontato di aver scelto, insieme al marito, un approccio diretto ma rassicurante, calibrato sull’età dei bambini.

«Ci è voluto tempo per spiegare tutto in modo adatto a loro e tranquillizzarli sul fatto che sarei stata bene», ha confidato Kate. Durante il ricovero e le cure, ha mantenuto un contatto costante con i figli attraverso videochiamate, mentre William si occupava della quotidianità familiare, tra scuola e impegni.

Secondo persone vicine alla coppia, entrambi hanno cercato di proteggere i bambini, mantenendo il più possibile una routine stabile. L’obiettivo era evitare che la situazione li travolgesse, pur senza nascondere la realtà.

Per il principe William, però, l’impatto emotivo è stato enorme. Dietro un atteggiamento rassicurante mostrato ai figli, ha vissuto un periodo di forte sofferenza. «È stato come essere travolti all’improvviso», avrebbe raccontato a chi gli è vicino, descrivendo una sensazione di smarrimento totale.

Nei momenti lontani dagli occhi dei bambini, emergevano paura e preoccupazione. La malattia della moglie lo ha colpito profondamente: «Lei è tutto per lui», ha riferito un amico, parlando di un periodo segnato da angoscia e senso di impotenza.

Dopo l’intervento e i cicli di chemioterapia, conclusi a settembre 2024, Kate ha annunciato all’inizio del 2025 la remissione della malattia. In quell’occasione ha voluto ringraziare pubblicamente chi è rimasto accanto a lei e al marito durante il percorso.