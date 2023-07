Cosa farà Barbara D'Urso dopo l'addio a Mediaset? Scopri il suo futuro televisivo e le possibili nuove destinazioni

Barbara D'Urso, una delle conducenti di punta di Mediaset per molti anni, ha espresso la sua delusione riguardo alla conclusione del suo rapporto professionale con l'emittente televisiva, rivelando la sua insoddisfazione attraverso i principali quotidiani nazionali. Piersilvio Berlusconi ha ufficialmente annunciato che Pomeriggio 5 avrà un nuovo conduttore, escludendo di conseguenza Barbara D'Urso dalla sua casa televisiva di quindici anni.

La conduttrice ha rivelato di non essere stata informata della decisione e di non aver concordato il termine del suo rapporto professionale in modo consensuale. Nonostante questa delusione, Barbara D'Urso ora si trova di fronte al suo futuro e alle possibili destinazioni televisive che potrebbero aprirsi per lei. Dove potremo vederla in televisione?

Secondo indiscrezioni riportate da Il Giornale, sembra che Barbara D'Urso sia stata oggetto di lunghe trattative con Urbano Cairo, il patron di La7. Finora, questi contatti non si sono concretizzati, ma ora che la conduttrice sarà ufficialmente libera (dal dicembre 2023, quando il suo contratto con Mediaset giungerà a termine), le cose potrebbero cambiare. Considerando le recenti sorprese nel panorama televisivo, nulla può essere escluso, nemmeno la possibilità di vedere Barbara D'Urso su La7. Inoltre, si era precedentemente parlato di un potenziale progetto su Netflix per la conduttrice, in cui avrebbe guidato un nuovo reality show ispirato a Temptation Island, uno dei programmi di maggior successo su Mediaset.

Non c'è dubbio che la televisione rappresenti il primo amore di Barbara D'Urso e, questa volta, sembra che il corteggiamento di Urbano Cairo possa andare a buon fine! Resta connesso per scoprire le sue nuove avventure televisive e dove potrai ammirarla ancora una volta sul piccolo schermo.

