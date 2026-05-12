Sinner-Pellegrino agli Internazionali di Roma, orario del derby e dove vedere il match in tv

Sinner affronta Pellegrino agli ottavi degli Internazionali d’Italia dopo le vittorie su Ofner e Popyrin. Il match sul Centrale di Roma inizierà non prima delle 15 e sarà visibile anche in chiaro su Tv8.

Jannik Sinner torna in campo oggi, martedì 12 maggio, per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico il numero uno azzurro sfiderà Andrea Pellegrino in un derby tutto italiano valido per il Masters 1000 di Roma.

Il match è programmato come terzo incontro della sessione diurna e non inizierà prima delle ore 15. Sinner arriva all’appuntamento dopo il bye al primo turno e le vittorie contro Sebastian Ofner e Alexei Popyrin.

Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha invece costruito il suo percorso eliminando Luca Nardi, Arthur Fils — costretto al ritiro per infortunio — e Frances Tiafoe, conquistando così uno dei risultati più importanti della sua carriera.

Tra i due esiste un solo precedente ufficiale. La sfida risale al 2019 nell’Itf di Santa Caterina di Pula, in Sardegna, quando a imporsi fu Sinner.

La partita tra Sinner e Pellegrino sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e anche in chiaro su Tv8. La diretta streaming sarà disponibile tramite Sky Go, NOW e sulla piattaforma online di Tv8.