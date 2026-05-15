Pechino Express 2026, Chanel Totti e Filippo Laurino vincono la finale in Giappone

Pechino Express 2026 incorona Chanel Totti e Filippo Laurino dopo una finale tirata in Giappone. La coppia dei Raccomandati ha superato Le Dj grazie a un passaggio decisivo verso il Tempio Ninna-Ji di Kyoto.

La vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino ha chiuso l’edizione 2026 di Pechino Express. La coppia dei Raccomandati ha conquistato il traguardo finale davanti a Jo Squillo e Michelle Masullo, protagoniste di una lunga rimonta fermata soltanto negli ultimi chilometri della corsa conclusiva a Kyoto.

Il programma di Sky, guidato da Costantino della Gherardesca, ha portato i concorrenti attraverso oltre 5.400 chilometri in Estremo Oriente. Il viaggio è partito dall’Indonesia, è passato per la Cina e si è concluso in Giappone dopo settimane di prove, spostamenti e missioni affrontate con zaini in spalla.

Terzo posto per Fiona May e Patrick Stevens, la coppia dei Veloci, eliminata poco prima dell’ultimo duello decisivo. La finale è andata in scena tra Kyoto e Osaka, dopo una tappa iniziata dal santuario Tanzan-jinja di Nara.

Durante la giornata conclusiva i concorrenti hanno affrontato diverse prove, tra cui una sfida con lottatori di sumo nella città di Sakai. Successivamente le coppie hanno raggiunto Osaka, dove Jo Squillo e Michelle Masullo sono arrivate per prime al Libro Rosso, assicurandosi così l’accesso diretto alla finalissima.

I Raccomandati e I Veloci hanno invece dovuto affrontare un ulteriore tratto di gara verso Kyoto per conquistare l’ultimo posto disponibile. Chanel Totti e Filippo Laurino hanno preceduto Fiona May e Patrick Stevens al penultimo Tappeto Rosso, assicurandosi la possibilità di giocarsi la vittoria finale.

L’ultimo tratto verso il Tempio Ninna-Ji si è deciso soprattutto sulla rapidità nel trovare passaggi. Chanel e Filippo sono riusciti a salire sull’auto giusta nel momento decisivo, mentre Le Dj sono state lasciate distante dal punto d’arrivo perdendo tempo prezioso.

La proclamazione è avvenuta davanti al Tappeto Rosso finale allestito all’esterno del tempio di Kyoto, tra musica elettronica e danze tradizionali giapponesi. Per Chanel Totti e Filippo Laurino è arrivato così il successo dopo un percorso vissuto sempre nelle posizioni alte della classifica, con due vittorie di tappa nelle prime fasi del programma.