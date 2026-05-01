Pechino Express in Cina, Fiona May e Stevens vincono la tappa e volano in Giappone

Fiona May e Patrick Stevens vincono la tappa decisiva di Pechino Express in Cina grazie a una prova finale impeccabile, conquistando il pass per il Giappone dopo oltre 500 chilometri di gara tra prove fisiche e sfide culturali.

La corsa verso il Giappone passa dalla Cina e premia I Veloci. Nell’ultima tappa disputata nel Paese asiatico, Fiona May e Patrick Stevens hanno tagliato per primi il traguardo dopo un percorso di 509 chilometri da Dengfeng a Xi’an, assicurandosi il biglietto per la fase finale del viaggio.

Guidati da Costantino della Gherardesca insieme all’inviata Giulia Salemi, i concorrenti hanno affrontato una giornata impegnativa già dalle prime ore, quando sono stati chiamati a imparare e riprodurre una sequenza di mosse dello Shaolin davanti a un maestro locale, dopo aver assistito a un’esibizione dei monaci esperti di Kung Fu.

La gara è poi proseguita verso Gaolong e Luoyang, con una sosta nelle case degli abitanti del posto. Qui i viaggiatori hanno raggiunto le Grotte di Longmen, uno dei complessi scultorei più estesi della Cina, conquistando il Libro Rosso e definendo una prima classifica provvisoria con I Veloci in testa, seguiti dalle Dj e dai Raccomandati.

Decisiva la Prova Vantaggio, disputata a ping-pong contro due giovani talenti locali. Nonostante la difficoltà della sfida, Fiona e Patrick hanno avuto la meglio, guadagnando un vantaggio strategico che hanno utilizzato per penalizzare i Rapper, già in difficoltà nella tappa precedente.

Dopo un’ulteriore notte ospitati dalla popolazione locale, i concorrenti hanno affrontato la prova all’Esercito di Terracotta di Lingtong, dove dovevano individuare una statua raffigurante Costantino tra migliaia di figure. Da lì, l’ultima corsa verso il Tappeto Rosso ha sancito il verdetto finale.

Oltre ai vincitori, ottengono il pass per il Giappone anche I Raccomandati, Le Dj e Le Albiceleste. A fermarsi a un passo dal traguardo sono invece i Rapper Dani Faiv e Tony2Milli, eliminati definitivamente dopo la scelta dei primi classificati e il responso della busta nera.

Durante la tappa non sono mancati momenti personali, con i concorrenti che hanno ricevuto videomessaggi da familiari e amici arrivati dall’Italia, tra cui quelli di Ilary Blasi e delle famiglie dei partecipanti.

Il viaggio proseguirà ora in Giappone, con l’arrivo a Tokyo previsto nella prossima puntata, dove entrerà in scena anche il nuovo inviato Guido Meda.