Pechino Express 2026, scontro tra Chanel Totti e Filippo Laurino nel fango

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Chanel Totti litiga con Filippo Laurino a Pechino Express per stanchezza e tensione durante una prova nel fango. Tra insulti e chiarimenti, la coppia reagisce alle difficoltà e chiude la tappa al secondo posto.

Pechino Express 2026, scontro tra Chanel Totti e Filippo Laurino nel fango