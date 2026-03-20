Pechino Express 2026, scontro tra Chanel Totti e Filippo Laurino nel fango
Chanel Totti litiga con Filippo Laurino a Pechino Express per stanchezza e tensione durante una prova nel fango. Tra insulti e chiarimenti, la coppia reagisce alle difficoltà e chiude la tappa al secondo posto.
La seconda puntata di Pechino Express 2026 mette alla prova i “Raccomandati”, Chanel Totti e Filippo Laurino, alle prese con una sfida nel fango che accende subito gli animi. Durante la prova, la fatica prende il sopravvento e Chanel sbotta contro il compagno, mentre lui lamenta di dover affrontare da solo le difficoltà.
Le parole si fanno pesanti e il botta e risposta degenera rapidamente. Chanel replica senza filtri alle critiche di Filippo, che a sua volta non risparmia frecciate quando decide di fermarsi per pulirsi. La tensione cresce sotto gli occhi degli altri concorrenti, tra accuse reciproche e nervi scoperti.
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Il confronto prosegue anche dopo la prova, ma dura poco. Laurino minimizza e spiega che i litigi con Chanel si esauriscono in fretta, complice la stanchezza accumulata. Lei conferma e aggiunge che anche la fame contribuisce a rendere tutto più difficile durante il percorso.
Nel corso di un’altra sfida, quella di badminton, arriva anche un momento più leggero. Lillo scherza tirando in ballo Francesco Totti, padre di Chanel, alludendo alla sua abilità negli sport con racchetta e insinuando un possibile vantaggio.
Non mancano nuove punzecchiature prima delle prove, con Chanel che accusa Filippo di lamentarsi troppo nonostante l’obiettivo dichiarato di arrivare primo. Tra tensioni e chiarimenti, la coppia riesce comunque a mantenere il passo e chiude la tappa al secondo posto.