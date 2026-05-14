Derby Roma-Lazio alle 12 di domenica, accordo in Prefettura dopo le polemiche

Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno dopo il confronto in Prefettura tra Lega Serie A e forze dell’ordine. Decisive le esigenze di sicurezza e la contemporaneità con le altre sfide per la Champions League.

Roma-Lazio si disputerà domenica alle ore 12. La scelta è arrivata al termine del vertice convocato in Prefettura nella Capitale, dopo giorni di tensioni legate all’ipotesi di uno spostamento in serata. La decisione riguarda anche le altre partite coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League, che verranno giocate nello stesso orario.

Il confronto si è reso necessario dopo il ricorso presentato sul calendario del campionato. Il Tar del Lazio aveva rinviato la questione all’Avvocatura dello Stato, invitando Prefettura e Lega Serie A a trovare una soluzione condivisa senza arrivare a uno scontro formale davanti ai giudici amministrativi.

Durante l’audizione, la Lega Serie A ha ribadito le criticità di un eventuale rinvio del derby alla serata di lunedì. Tra i motivi indicati ci sono le esigenze di ordine pubblico, la necessità di modificare il calendario di altre quattro gare decisive per l’Europa e il previsto sciopero programmato proprio per lunedì. La Lega ha inoltre ricordato che in passato spostamenti improvvisi della stracittadina avevano già creato problemi organizzativi per tifosi e società.

Alla riunione in Prefettura hanno partecipato il prefetto di Roma Lamberto Giannini, i vertici delle forze dell’ordine capitoline e i rappresentanti della Lega Calcio. Al termine dell’incontro è stata accolta la proposta della Lega Serie A di fissare il derby all’ora di pranzo.

Sulla vicenda è intervenuto anche Angelo Binaghi, presidente della Fitp, criticando duramente la gestione del calendario calcistico. A margine del successo di Jannik Sinner contro Andrej Rublev, Binaghi ha ricordato i precedenti legati alle Atp Finals e al derby di Torino, accusando chi organizza il campionato di non coordinare correttamente gli eventi sportivi più importanti.