Derby Roma Lazio cambia orario, si gioca alle 12.30 per evitare la finale degli Internazionali

La Lega Serie A valuta lo spostamento del derby Roma-Lazio per evitare disagi legati alla finale degli Internazionali di tennis. I due eventi si terranno nello stesso giorno a pochi metri di distanza.

Domenica 17 maggio a Roma si terranno due appuntamenti sportivi di grande richiamo a breve distanza l’uno dall’altro. Al Foro Italico è in programma la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, mentre allo stadio Olimpico si disputerà il derby tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A.

Per evitare problemi di ordine pubblico e gestione dei flussi di tifosi, si lavora a una soluzione che impedisca la contemporaneità dei due eventi. L’area interessata, infatti, rischierebbe un sovraccarico difficile da gestire se le due manifestazioni si svolgessero nello stesso orario.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha chiarito l’orientamento emerso nelle ultime ore. L’ipotesi più concreta è quella di anticipare il derby alla fascia mattutina, con calcio d’inizio fissato alle 12.30. Esclusa invece la possibilità di giocare in serata o nel pomeriggio, già occupato dalla finale del torneo di tennis.

Non è stato preso in considerazione neppure lo slittamento al lunedì. La partita, per la sua importanza e per la necessità di rispettare la contemporaneità della penultima giornata di campionato, resterà con ogni probabilità collocata nella giornata di domenica.

La sovrapposizione tra eventi sportivi non riguarda solo questa occasione. Anche la finale di Coppa Italia, prevista la sera del 13 maggio allo stadio Olimpico, coincide con il periodo degli Internazionali. Una situazione legata a calendari già definiti da tempo e difficili da modificare.

Simonelli ha ricordato come casi simili si siano già verificati in passato, citando la coincidenza tra la finale del torneo di tennis e il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Per il futuro, però, potrebbe esserci maggiore margine di manovra: la prossima stagione calcistica partirà più tardi, aprendo la possibilità di evitare incastri di questo tipo.