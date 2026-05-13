Roma-Lazio e finale degli Internazionali, la Prefettura boccia il derby alle 12 e la Lega ricorre al Tar

Il derby Roma-Lazio rischia un nuovo rinvio per la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d’Italia. La Prefettura ha bocciato l’ipotesi della gara domenica a mezzogiorno per motivi di sicurezza e la Lega Serie A si è rivolta al Tar.

Nuovo scontro sulla data e sull’orario del derby tra Roma e Lazio. La Lega Serie A aveva proposto di giocare la stracittadina domenica 17 maggio alle 12, insieme alle altre partite decisive per la corsa Champions, ma la Prefettura della Capitale ha giudicato la soluzione non praticabile per ragioni legate all’ordine pubblico.

Il problema nasce dalla concomitanza con la finale maschile degli Internazionali d’Italia di tennis, in programma al Foro Italico nello stesso pomeriggio. Per evitare criticità nella gestione dei flussi di tifosi e spettatori, la Prefettura aveva già disposto lo spostamento del derby a lunedì sera alle 20.45, insieme ad altre gare della 37esima giornata.

La Lega Serie A, però, insiste sulla necessità di mantenere la contemporaneità delle partite che coinvolgono squadre impegnate per lo stesso obiettivo di classifica. Oltre a Roma-Lazio, il discorso riguarda anche Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli, tutte sfide che possono incidere sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Per questo motivo era stata avanzata l’ipotesi di anticipare tutte le gare a mezzogiorno, con la finale del Masters 1000 di Roma spostata alle 17.30. Una soluzione che, secondo quanto emerso dopo i confronti istituzionali, non garantirebbe condizioni adeguate sotto il profilo della sicurezza.

Dopo il no della Prefettura, la Lega ha deciso di procedere con un ricorso al Tar. La decisione del tribunale amministrativo è attesa entro il pomeriggio di domani e potrebbe definire in modo definitivo il calendario dell’ultima parte di campionato.