Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open 2025: battuto Shelton in semifinale

Jannik Sinner conquista la finale agli Australian Open 2025 dopo aver sconfitto Ben Shelton in semifinale con un netto 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 in 2h35'. Il numero 1 del mondo, che difende il titolo, ha dominato l'americano, numero 21 del tabellone, superando una fase iniziale difficile nel primo set.

Dopo aver recuperato da un break iniziale, Sinner ha chiuso il tie-break 7-2, gestendo il resto del match con autorità. Nel secondo set, ha allungato subito con un break, e nel terzo, nonostante un inizio difficile per Shelton, ha ripreso il controllo, chiudendo con un altro break decisivo.

Il 23enne altoatesino si prepara ora a sfidare in finale il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, che ha beneficiato del ritiro di Novak Djokovic. Sinner, imbattuto da 20 partite, punta al 19° titolo in carriera e al terzo successo Slam, confermandosi uno dei favoriti per il trionfo a Melbourne.

