Paul Magnier vince a Burgas, caduta nel finale alla prima tappa del Giro d'Italia 2026

Paul Magnier conquista la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2026 dopo la volata di Burgas, segnata da una caduta collettiva a poche centinaia di metri dal traguardo. Il francese della Soudal Quick-Step ha battuto Andresen e Vernon.

Il Giro d'Italia 2026 è partito dalla Bulgaria con una volata caotica sul traguardo di Burgas. La prima frazione, lunga 147 chilometri da Nessebar a Burgas e disegnata per i velocisti, si è chiusa con una caduta di gruppo negli ultimi metri che ha condizionato l'arrivo.

A imporsi è stato Paul Magnier della Soudal Quick-Step, capace di trovare il varco giusto nello sprint finale e conquistare così il primo successo in carriera alla corsa rosa. Il francese indossa anche la prima maglia rosa dell'edizione 2026.

Alle spalle di Magnier hanno chiuso Tobias Lund Andresen del Team Decathlon e Ethan Vernon della Nsn Cycling Team. Quarta posizione per Jonathan Milan della Lidl-Trek, tra i corridori più attesi nelle tappe dedicate alle ruote veloci.

La corsa è rimasta compatta fino agli ultimi chilometri, quando l'alta velocità del gruppo e la lotta per prendere posizione hanno provocato una caduta a poche centinaia di metri dall'arrivo. Diversi corridori sono finiti a terra nel momento decisivo della tappa.