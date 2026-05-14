AMD FSR 4.1 arriva sulle Radeon RX 7000, upscaling AI disponibile da luglio

AMD porterà FSR 4.1 sulle Radeon RX 7000 da luglio con un aggiornamento driver che introduce il machine learning nell’upscaling. La nuova tecnologia migliorerà qualità visiva e fluidità in oltre 300 giochi compatibili.

AMD ha annunciato il debutto di FSR 4.1, nuova versione della tecnologia FidelityFX Super Resolution dedicata al miglioramento delle prestazioni nei videogiochi. Il rilascio è previsto per luglio e riguarderà inizialmente le schede video Radeon RX 7000 basate su architettura RDNA 3.

La conferma è arrivata da Jack Huynh, vicepresidente senior e responsabile del gruppo Computing and Graphics di AMD, attraverso un video pubblicato dall’azienda. La novità principale di FSR 4.1 è l’utilizzo del machine learning per la ricostruzione dell’immagine, soluzione che punta a offrire una resa grafica più precisa rispetto ai sistemi adottati finora.

Con questa evoluzione, AMD introduce nelle proprie GPU consumer una tecnologia già sfruttata da altri produttori nel settore dell’upscaling avanzato. Gli acceleratori AI integrati nelle schede RDNA 3 verranno utilizzati per migliorare nitidezza, stabilità dell’immagine e fluidità durante il gioco.

L’aggiornamento non richiederà nuovi componenti hardware. Gli utenti che possiedono una Radeon RX 7000 potranno attivare FSR 4.1 semplicemente installando i nuovi driver AMD. La società ha dichiarato che oltre 300 giochi compatibili con l’ecosistema FSR potranno beneficiare della nuova tecnologia.

Tra gli obiettivi dichiarati ci sono la riduzione di problemi grafici come ghosting e shimmering e una maggiore pulizia dell’immagine nelle scene più rapide. AMD punta così a prolungare il supporto software delle proprie GPU senza obbligare gli utenti a cambiare scheda video.

La roadmap ufficiale include anche le GPU della serie Radeon RX 6000. AMD ha infatti confermato che il supporto a FSR 4.1 per l’architettura RDNA 2 arriverà nel primo trimestre del 2027. Anche queste schede potranno quindi sfruttare l’upscaling basato su machine learning attraverso aggiornamenti software.

La distribuzione iniziale limitata a RDNA 3 permetterà agli sviluppatori di ottimizzare la tecnologia sull’hardware più recente prima dell’estensione alle generazioni precedenti. AMD continua così a rafforzare la propria presenza nel settore gaming puntando su intelligenza artificiale e compatibilità a lungo termine.