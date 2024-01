AMD annuncia le nuove serie Ryzen 8000G, AMD Radeon RX 7600 XT e AMD Advantage

In occasione dell’edizione 2024 del CES, AMD ha annunciato la serie Ryzen 8000G, i processori desktop Ryzen 5000, la scheda Radeon RX 7600 XT e l’ampliamento del programma AMD Advantage.

I processori desktop AMD Ryzen™ serie 8000G offrono elevate prestazioni a gamer e creator e rappresentano i primi processori desktop x86 dotati di NPU. AMD Ryzen™ serie 8000G è il processore desktop all-in-one per eccellenza. Con un massimo di otto core e 16 thread, gli utenti possono aspettarsi potenza, prestazioni ed efficienza elevate per carichi di lavoro intensivi, tra cui il gaming e la creazione di contenuti. Questi processori sono ottimizzati per l’efficienza e il basso consumo energetico, senza sacrificare prestazioni e reattività. Basati su architettura AMD “Zen 4”, i processori della serie 8000G garantiscono un’efficienza energetica da primato pur sfruttando l’incredibile velocità “Zen 4”.

I nuovi processori Ryzen™ serie 5000estenderanno ulteriormente la già leggendaria longevità della piattaforma AM4. Progettati sulla collaudata architettura AM3 che ha ottimizzato le prestazioni assicurando velocità clock più elevate e una migliore efficienza per un’esperienza di gioco fluida, la serie si amplia con quattro nuovi processori: AMD Ryzen™ 7 5700X3D, AMD Ryzen™ 5 5700, AMD Ryzen™ 5 5600GT e AMD Ryzen™ 5 5500GT.

A seguito dell’annuncio del dicembre scorso della serie Ryzen™ 8000 mobile durante l’evento Advancing AI, in occasione del CES 2024 AMD ha presentato le nuove soluzioni dei suoi partner OEM. ACER, ASUS, Lenovo, HP e Razer introdurranno sistemi di gioco portatili, laptop da gaming e portatili alimentati da AMD Ryzen™ Serie 8040, con prestazioni incredibili per gamer, professionisti e utenti e funzionalità AI-ready per la creazione di contenuti e il lavoro quotidiano.

AMD ha annunciato anche l’uscita della Radeon RX 7600 XT, una scheda grafica ad alte prestazioni e ricca di funzionalità progettata per alimentare i giochi più impegnativi e le applicazioni per la creazione di contenuti. La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT è una soluzione ideale per i giocatori, in grado di offrire esperienze di gioco e raytracing veloci, fluide e visivamente straordinarie a 1080p e oltre.





