AMD Radeon RX 7000 series - ribasso di prezzo

I gamer alla ricerca di schede grafiche ad alte prestazioni, ricche di funzionalità, progettate per alimentare i giochi più impegnativi e le applicazioni per la creazione di contenuti, durante questo trimestre possono approfittare dello speciale programma di sconti di AMD. Disponibili presso retailer selezionati, gli sconti riguardano le seguenti schede grafiche della serie AMD Radeon RX 7000:

- Prezzi a partire da 749 dollari, oltre 100 dollari in meno rispetto al prezzo etail suggerito. AMD Radeon RX 7900 GRE - Prezzi a partire da 549 dollari, oltre 100 dollari in meno rispetto al prezzo etail suggerito.

Il programma è in fase di lancio e i prodotti scontati saranno disponibili sul mercato nei prossimi giorni.

Le schede grafiche AMD Radeon RX 7000 offrono valore e caratteristiche incredibili, tra cui:

- Le schede grafiche AMD Radeon RX 7000 offrono prestazioni più spinte nei giochi più utilizzati e acquistati su Steam, tra cui: AMD Radeon RX 7900 XTX - A 999 dollari, offre in media prestazioni più elevate rispetto alla RTX 4080 a 4K in giochi come Call of Duty: MWIII, GTA V, Starfield, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e Resident Evil 4.

AMD Radeon RX 7900 XT - A partire da 749 dollari, offre in media prestazioni più elevate della RTX 4070 Ti a 4K in giochi come Call of Duty: MWIII, GTA V, Starfield, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e Resident Evil 4.

AMD Radeon RX 7900 GRE - A partire da 549 dollari, offre prestazioni più elevate rispetto alla RTX 4070 a 1440p in giochi come Call of Duty: MWIII, GTA V, Starfield, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, PUBG: Battlegrounds, Cyberpunk 2077 e Counter-Strike 2.

AMD Fluid Motion Frames Technology - Disponibile nella prossima versione dell’applicazione AMD Software: Adrenalin Edition del 24 gennaio 2024, la tecnologia AMD Fluid Motion Frames aumenta gli FPS per offrire un significativo miglioramento delle prestazioni e un gameplay fluido in migliaia di giochi. Prova oggi stesso le schede grafiche della serie Radeon RX 6000 e Radeon RX 7000 con AFMF utilizzando il driver di anteprima qui

AMD HYPR-RX Technology – La tecnologia AMD HYPR-RX semplifica e gestisce l’interoperabilità simultanea delle tecnologie AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost per massimizzare le prestazioni combinate delle tre tecnologie

Feature for the Future - Le schede grafiche AMD Radeon RX 7000 supportano la DisplayPort 2.1 di nuova generazione e offrono più VRAM rispetto alle soluzioni concorrenti per alimentare i giochi più impegnativi e i display di ultima generazione.

Inoltre, fino al 30 gennaio 2024, con l’acquisto di processori AMD Ryzen, schede grafiche Radeon e sistemi selezionati basati su AMD, i gamer riceveranno una copia gratuita di Avatar: Frontiers of Pandora. I dettagli sono disponibili qui . Per i termini e le condizioni completi e per riscattare i codici di gioco, è possibile visitare il sito www.amdrewards.com