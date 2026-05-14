Star Wars The Mandalorian and Grogu, arrivano Funko Pop e accessori Loungefly dedicati al film

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Din Djarin e Grogu arriveranno al cinema il 20 maggio 2026 con un nuovo film di Star Wars. In attesa dell’uscita, Funko e Loungefly hanno lanciato figure da collezione, mini Pop! e accessori dedicati ai due protagonisti.

Star Wars The Mandalorian and Grogu, arrivano Funko Pop e accessori Loungefly dedicati al film

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Il 20 maggio 2026 segnerà il debutto cinematografico di Din Djarin e Grogu con il film Star Wars The Mandalorian and Grogu. Per la prima volta i protagonisti della serie ambientata nell’universo creato da George Lucas saranno al centro di una produzione pensata per il grande schermo. La nuova avventura seguirà ancora una volta il viaggio del Mandaloriano e del piccolo Grogu, personaggi diventati tra i più riconoscibili del franchise negli ultimi anni grazie al successo della serie distribuita in streaming. In vista dell’uscita del film, sullo store ufficiale Funko sono comparsi diversi prodotti ispirati alla pellicola. La collezione comprende le classiche figure Funko Pop!, versioni Bitty Pop! in formato mini e una linea di accessori firmata Loungefly. Tra gli articoli disponibili ci sono statuette dedicate ai protagonisti, oltre a zaini, borse e accessori caratterizzati da elementi grafici che richiamano l’estetica della saga di Star Wars e il rapporto tra Din Djarin e Grogu. La linea Bitty Pop! propone invece miniature dei personaggi principali, pensate per chi colleziona versioni compatte delle celebri figure in vinile. Loungefly ha scelto design ispirati alle atmosfere della serie, con dettagli dedicati all’armatura del Mandaloriano e al piccolo Grogu. L’uscita del film sarà accompagnata da una vasta operazione di merchandising che punta sia agli appassionati storici della saga sia ai collezionisti di prodotti Star Wars, con articoli disponibili prima dell’arrivo della pellicola nelle sale.

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