Festa della Mamma 2026: Funko punta su Loungefly e Pop Yourself tra accessori e statuette personalizzate

Funko lancia per la Festa della Mamma 2026 nuove collezioni Loungefly e statuette personalizzate per celebrare le passioni, con accessori ispirati a film e serie e la possibilità di creare una versione unica della propria madre.

Per la Festa della Mamma 2026, in programma domenica 10 maggio, Funko presenta una selezione di prodotti pensati per unire moda e intrattenimento. La linea Loungefly propone accessori e capi d’abbigliamento con licenze ufficiali che richiamano titoli celebri e personaggi amati.

Nel catalogo compaiono riferimenti a grandi classici come Barbie, Grease, Cenerentola e Minni, insieme a franchise più recenti come Star Wars e la serie Bridgerton. L’obiettivo è portare elementi della cultura pop negli oggetti di uso quotidiano, con uno stile che alterna richiami vintage e soluzioni più moderne.

Accanto agli accessori, Funko offre anche una proposta più personale con il servizio Pop Yourself. La piattaforma consente di creare una statuetta in vinile ispirata alla propria madre, personalizzando diversi dettagli estetici.

Gli utenti possono scegliere tra varie acconciature, occhiali, abiti e accessori per ottenere una riproduzione che rispecchi aspetto e carattere. L’intero processo avviene online tramite lo shop ufficiale, dove è disponibile anche un’anteprima del risultato finale prima della realizzazione.

L’iniziativa conferma una direzione sempre più diffusa nel settore lifestyle, dove collezionismo e moda si intrecciano. L’inserimento di licenze contemporanee come Bridgerton mostra l’attenzione ai trend attuali, mentre la combinazione tra prodotti di design e oggetti personalizzati amplia le possibilità di scelta per chi cerca un regalo legato alla cultura pop.