Star Wars Day 2026, Funko lancia nuove collezioni Pop e accessori ispirati alla saga

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Funko celebra Star Wars Day 2026 con nuove collezioni dedicate alla saga, tra miniature Pop e accessori a tema. Il lancio del 4 maggio punta su articoli esclusivi pensati per fan e collezionisti.

Star Wars Day 2026, Funko lancia nuove collezioni Pop e accessori ispirati alla saga

Il 4 maggio torna lo Star Wars Day, appuntamento fisso per gli appassionati della saga ideata da George Lucas. Anche nel 2026 la ricorrenza viene accompagnata da una serie di prodotti ufficiali, con Funko che rinnova il proprio catalogo dedicato all’universo cinematografico. Per l’occasione, l’azienda ha messo online una selezione di articoli esclusivi, pensati sia per chi colleziona sia per chi cerca oggetti ispirati alla saga da utilizzare ogni giorno. Il portale ufficiale diventa così il punto di riferimento per accedere alle novità disponibili durante la giornata celebrativa. Il cuore dell’offerta resta la linea Pop!, con le classiche statuette in vinile che riproducono i personaggi più iconici. Queste figure continuano a essere aggiornate con nuove versioni, spesso legate alle ultime produzioni legate al franchise. Accanto alle figure tradizionali trovano spazio le Bitty Pop!, una variante in formato ridotto pensata per chi preferisce collezioni compatte o dispone di meno spazio per l’esposizione. Non manca poi la proposta Loungefly, con borse, portafogli e capi d’abbigliamento che integrano elementi grafici ispirati a Star Wars. La strategia di Funko punta a coprire più ambiti, alternando oggetti da collezione a prodotti di uso quotidiano. Il rilascio in concomitanza con la ricorrenza del 4 maggio consente di intercettare l’interesse dei fan proprio nel momento di maggiore attenzione verso il franchise. L’iniziativa conferma il ruolo centrale di Star Wars nel catalogo dell’azienda, che continua a sviluppare nuove linee sfruttando le licenze ufficiali e aggiornando regolarmente le proprie proposte, sia online sia nei punti vendita.

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