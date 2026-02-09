Melissa Satta e Carlo Beretta alle Maldive, vacanza romantica e risposta alle critiche sull'età

Melissa Satta e Carlo Beretta si mostrano complici durante una vacanza alle Maldive. Tra risposte ai follower, viaggi condivisi e riferimenti al passato, la showgirl parla del rapporto e respinge le critiche sull’età.

Vacanza sotto il sole dell’oceano Indiano per Melissa Satta, che ha scelto le Maldive per una pausa insieme al compagno Carlo Beretta. La showgirl, che ha appena compiuto 40 anni, ha condiviso sui social immagini del soggiorno, tra mare cristallino e momenti di intimità con il fidanzato 29enne.

La differenza di età tra i due, undici anni, continua ad attirare commenti. A chi le ha chiesto se questo aspetto pesi nel rapporto, Satta ha risposto senza giri di parole, liquidando la questione come un dettaglio privo di valore e invitando a guardare alla felicità e alla qualità del legame.

A pochi giorni dai 40 anni, Melissa Satta ha scelto le Maldive per festeggiare in anticipo.

Il messaggio più diretto è arrivato poco dopo, con una frase che non lascia spazio a interpretazioni: secondo la showgirl, i limiti legati all’età esistono solo per chi guarda le relazioni in modo superficiale.

Nel dialogo con i follower, Satta ha raccontato anche il lato pratico della storia con Beretta. I due viaggiano spesso, talvolta per lavoro, e quando possibile si accompagnano a vicenda. È successo anche in Giappone, dove un impegno professionale si è trasformato nell’occasione per restare qualche giorno in più insieme.

Parlando di sentimenti, la conduttrice non ha nascosto le difficoltà vissute in passato. Ha ammesso di aver sofferto molto, spiegando però che il tempo aiuta a superare anche i momenti più duri e a maturare.

La solidità della coppia è emersa anche in pubblico. Lo scorso settembre, durante il matrimonio di amici, Melissa Satta e Carlo Beretta si sono mostrati affiatati e sereni, alimentando voci su un legame sempre più profondo e su un rapporto ormai condiviso anche con le rispettive famiglie.