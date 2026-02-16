Michelle Hunziker alle Maldive tra vacanza e lavoro nel resort di lusso dell'atollo di Ari

Michelle Hunziker torna alle Maldive per una pausa tra relax e lavoro. Con lei amici, collaboratori e le figlie, in un resort esclusivo nell’atollo di Ari dove i prezzi arrivano fino a 5000 euro a notte.

Michelle Hunziker ha scelto ancora una volta le Maldive per staccare dalla routine e concedersi qualche giorno lontano dagli impegni. La conduttrice è tornata nell’atollo di Ari, una meta che frequenta spesso, confermando la sua predilezione per queste isole.

Il soggiorno si svolge al Diamonds Thudufushi, struttura immersa nell’oceano con ville costruite direttamente sull’acqua. Le sistemazioni più esclusive, dotate di terrazze private e jacuzzi, possono raggiungere i 5000 euro a notte.

Leggi anche: Melissa Satta alle Maldive prima dei 40 anni: vacanza di lusso con Carlo Gussalli Beretta

A pochi giorni dai 40 anni, Melissa Satta ha scelto le Maldive per festeggiare in anticipo.

Non si tratta di una vacanza solitaria. Con Hunziker sono partiti diversi amici e collaboratori, tra cui la make up artist Laura Barenghi, la manager Graziella Lopedota e il rapper Jake La Furia con la compagna. Presenti anche le figlie Sole e Celeste.

Assente invece Ilary Blasi, che lo scorso anno aveva condiviso con lei momenti di relax sulla stessa spiaggia. Questa volta la conduttrice si trova a Parigi, dove ha trascorso San Valentino.

Tra una pausa e l’altra, Hunziker non ha messo da parte il lavoro. Sotto il sole dell’oceano Indiano sta infatti realizzando contenuti e campagne per il suo marchio di make up e skincare, documentando tutto sui social con foto e video.

Gli scatti pubblicati mostrano momenti di relax tra spiaggia e mare, cocktail in mano e pose sulla sabbia chiara, oltre a immagini di gruppo con gli amici che la accompagnano in questo soggiorno.