Amici 2025, Daniele vince il talent: battuto Trigno al televoto finale

Daniele è il vincitore di Amici 2025. Il giovane ballerino di Aversa ha conquistato il pubblico nella serata conclusiva del programma condotto da Maria De Filippi, superando al televoto il cantante Trigno, 23 anni. Gli altri finalisti eliminati nelle fasi precedenti sono stati la cantante Antonia e i ballerini Francesco e Alessia. Chi è Daniele Doria, il vincitore di Amici 24 Daniele Doria è nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Fin da piccolo ha mostrato una forte passione per la danza, incoraggiato dai genitori e dal nonno che lo hanno iscritto a una scuola a soli cinque anni. A 13 anni si è trasferito a Roma per entrare nell’Accademia Art Village, dove ha perfezionato tecnica e stile. Nel 2023 ha completato la sua formazione con un’esperienza a Los Angeles. Durante il percorso ad Amici 24, Daniele ha dovuto superare un serio infortunio che lo ha tenuto lontano dal palco per un mese. Grazie alla tenacia e al supporto della maestra Alessandra Celentano, è riuscito a rientrare nel programma, arrivando fino alla vittoria. Per lui, un premio da 150.000 euro in gettoni d’oro. Tutti i premi assegnati nella finale di Amici 2025 Il secondo classificato Trigno ha ricevuto il premio di categoria da 50.000 euro in gettoni d’oro. Antonia ha ottenuto il Premio della Critica Enel, anch’esso del valore di 50.000 euro, assegnato da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane. A lei anche il Premio Speciale Unicità Oreo da 30.000 euro. Trigno ha conquistato il Premio delle Radio, mentre tutti i finalisti hanno ricevuto il Premio Keep Dreaming Marlù da 7.000 euro ciascuno. Ospiti della serata: Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione, che ha cantato con Carl Brave, e la campionessa di sci Federica Brignone. In studio, i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario, insieme ai professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La direzione artistica è stata curata per il quinto anno consecutivo da Stéphane Jarny.

