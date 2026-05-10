Amici 25, Maria De Filippi rinvia il verdetto tra Angie e Lorenzo alla finale in diretta

Maria De Filippi rinvia la scelta del quinto finalista di Amici 25 dopo il pareggio tra Angie e Lorenzo. Elena D’Elia conquista la maglia d’oro, mentre il televoto deciderà tutto durante la finale del 17 maggio.

La semifinale di Amici 25 si è chiusa con un colpo di scena che ha cambiato il finale previsto della puntata. Dopo l’accesso già conquistato dai ballerini Alessio, Emiliano e Nicola, l’attenzione si è spostata sui cantanti rimasti ancora in corsa per un posto nella finalissima.

Nel silenzio dello studio, senza pubblico e senza esibizioni aggiuntive, i concorrenti hanno affrontato il giudizio della commissione. A ottenere subito il pass per la finale è stata Elena D’Elia, sostenuta dai voti favorevoli di Gigi D’Alessio, Amadeus ed Elena D’Amario. La cantante ha accolto il risultato con grande emozione, parlando del proprio percorso nella scuola come di una sfida affrontata “controvento”.

La situazione si è complicata al momento di scegliere il quinto finalista. I giudici non sono riusciti a trovare un accordo tra Angie e Lorenzo Salvetti. Cristiano Malgioglio ha premiato il percorso di crescita del giovane cantante, mentre Amadeus ha scelto Angie, ritenendola più completa dal punto di vista artistico.

Anche gli altri due voti hanno mantenuto l’equilibrio. Elena D’Amario ha sostenuto Lorenzo, mentre Gigi D’Alessio ha dato la preferenza ad Angie. Il risultato finale è stato quindi un inatteso due a due, senza alcuna maggioranza.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha deciso di non chiedere ulteriori votazioni alla giuria. La conduttrice ha annunciato che il ballottaggio verrà risolto direttamente durante la finale di domenica 17 maggio, lasciando al pubblico il compito di scegliere chi entrerà ufficialmente tra i finalisti attraverso il televoto.