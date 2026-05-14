Sinner batte Rublev a Roma, highlights: record nei Masters 1000 e semifinale agli Internazionali d'Italia

Sinner domina Rublev agli Internazionali d’Italia e vola in semifinale. Il numero uno del mondo supera il russo in due set a Roma, conquista la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000 e continua la sua corsa verso il titolo.

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista la semifinale con una prova di forza contro Andrej Rublev. Sul Centrale del Foro Italico il numero uno del mondo si impone in due set, chiudendo 6-2 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco e centrando la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, dato che gli permette di superare Novak Djokovic in questa speciale classifica.

Il tennista azzurro, arrivato a Roma dopo la finale persa un anno fa contro Carlos Alcaraz, attende ora il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. Per il secondo anno consecutivo l’Italia porta almeno un giocatore tra i migliori quattro del torneo romano.

Al Foro Italico il clima resta acceso anche dopo il successo di Luciano Darderi, protagonista della sorpresa contro Rafa Jodar. L’assenza di Lorenzo Musetti, fermato da un nuovo problema fisico, ha spostato ancora di più l’attenzione sul campione altoatesino, accolto da un Centrale esaurito e da un pubblico completamente trascinato dalla sua presenza.

Contro Rublev il match prende subito una direzione precisa. Sinner strappa il servizio nel primo game utile grazie a un dritto imprendibile sulla riga e da quel momento gestisce gli scambi con continuità impressionante. Il russo prova a restare dentro la partita e nel quarto gioco costruisce due palle break, cancellate però dalla solidità dell’azzurro.

La differenza emerge soprattutto negli scambi da fondo. Sinner accelera appena trova spazio, cambia ritmo con naturalezza e costringe Rublev a rincorrere quasi sempre. Nel settimo game arriva il secondo break che indirizza definitivamente il primo set sul 6-2.

Nel secondo parziale il copione cambia poco. L’azzurro toglie subito il servizio all’avversario e mantiene il controllo della gara anche quando il caldo e la lunghezza degli scambi iniziano a pesare. Rublev riesce a reagire nel finale e trova il primo break subito da Sinner nel torneo, riaprendo momentaneamente il set.

Il numero uno del ranking però non perde lucidità. Dopo qualche minuto di difficoltà riprende il comando degli scambi, torna aggressivo in risposta e chiude 6-4 senza concedere ulteriori occasioni. Sul Centrale parte la festa del pubblico romano, mentre Sinner stacca ancora una volta il pass per la semifinale davanti ai tifosi italiani.