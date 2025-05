Sinner incanta Roma: batte De Jong e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025

Jannik Sinner continua a brillare agli Internazionali d’Italia 2025. Lunedì 12 maggio, il numero uno del mondo ha superato Jesper De Jong con un netto 6-4, 6-2, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo romano.

Un ritorno travolgente dopo la squalifica

L’altoatesino ottiene la sua seconda vittoria consecutiva al Foro Italico dopo il rientro dalla squalifica per il caso Clostebol. Accolto da una nuova ovazione del pubblico, entra in campo con determinazione e fin dai primi scambi mette in difficoltà l’olandese, che tenta invano di arginarlo. De Jong, in maglia arancione in omaggio all’avversario, fatica a tenere il ritmo e commette errori non forzati, mentre Sinner imposta un piano di gioco solido e ragionato.

Nel terzo game arriva il primo break: l’azzurro accelera, si spinge a rete e conquista l’applauso del Centrale con una palla corta perfetta. Il dominio prosegue con un altro break nel quinto game, ma un calo momentaneo permette a De Jong di tornare in partita. Il pubblico si fa sentire e Jannik, nonostante un doppio fallo e una volée vincente dell’avversario, ritrova lucidità. Chiude il primo set 6-4 con uno dei suoi celebri rovesci lungolinea.

Sinner risponde con classe e potenza

Nel secondo set De Jong tenta il tutto per tutto, cambiando maglia e strategia. Ma Sinner non concede tregua: piazza un dritto in contropiede, un ace centrale e un rovescio diagonale che manda a terra l’olandese. L’azzurro si avvicina per sincerarsi delle sue condizioni, poi torna subito concentrato sulla partita.

Al terzo game arriva il break decisivo. De Jong chiede un medical time out, ma non riesce più a reagire. Sinner infila un altro break a zero e chiude il set 6-2, conquistando così il pass per gli ottavi di finale. Ora ad attenderlo c’è Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking e suo ultimo carnefice proprio al Foro nel 2023.

Tra colpi spettacolari, momenti di umanità e grande concentrazione, Sinner conferma il suo status di favorito. Con il pugnetto alzato e un sorriso appena accennato sotto il cappellino nero, si prepara alla prossima sfida.

