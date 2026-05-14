Trump incontra Xi Jinping a Pechino, vertice Usa-Cina durato oltre due ore

Donald Trump e Xi Jinping hanno chiuso il vertice a Pechino dopo oltre due ore di colloquio. L’incontro tra i leader di Stati Uniti e Cina si è concentrato sui rapporti bilaterali e sulle tensioni commerciali.

Si è concluso dopo circa due ore e un quarto il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping durante la visita del presidente americano in Cina. La conferma è arrivata da un funzionario della Casa Bianca al termine dell’incontro tra i due leader.

Secondo quanto riferito dai giornalisti al seguito della delegazione statunitense, il colloquio si è svolto a porte chiuse ed è andato avanti per oltre 135 minuti. Al centro del vertice i rapporti tra Washington e Pechino, con attenzione particolare ai dossier economici e commerciali.

L’incontro rappresenta uno dei momenti principali della visita di Trump in Cina e arriva in una fase delicata per le relazioni tra le due maggiori potenze mondiali. Xi Jinping ha accolto il presidente statunitense per una serie di appuntamenti istituzionali e confronti bilaterali.