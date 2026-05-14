Kate Middleton a Reggio Emilia, la principessa sceglie una tenuta di lusso tra boschi e vigneti

Kate Middleton ha scelto Reggio Emilia per il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia. La principessa del Galles ha soggiornato in una storica tenuta immersa tra boschi e vigneti, lontana da fotografi e curiosi.

Per il suo primo viaggio internazionale dopo il periodo segnato dalla malattia, Kate Middleton ha deciso di trascorrere alcuni giorni in Emilia-Romagna. La principessa del Galles ha soggiornato nella tenuta Venturini&Baldini di Roncolo, sulle colline di Reggio Emilia, in una proprietà circondata da 130 ettari tra boschi e vigneti.

La struttura, conosciuta in passato come Villa Monodori e acquistata nel 2015 dalla famiglia Prestia, occupa un edificio risalente al Seicento. Al suo interno ci sono undici camere e suite arredate con mobili contemporanei e ambienti decorati da affreschi storici.

La suite scelta dalla principessa ha un costo di circa 1.500 euro a notte. Gli spazi comprendono un salottino con divano, un angolo bar, pannelli decorativi dipinti e un grande letto a baldacchino. Il bagno è dotato sia di vasca sia di doccia open space.

Durante il soggiorno, Kate Middleton ha mangiato nel ristorante La Limonaia, ricavato all’interno della serra della villa. Il locale, affacciato sulle colline reggiane grazie a una terrazza panoramica, è guidato dallo chef napoletano Mario Comitale, che ha preparato piatti legati alla tradizione del territorio.

La permanenza della principessa si è svolta in modo molto riservato, senza eventi ufficiali né appuntamenti pubblici. La scelta della tenuta, lontana dai centri abitati e protetta dal verde, sarebbe stata legata alla volontà di trascorrere alcuni giorni di tranquillità lontano dall’attenzione mediatica.