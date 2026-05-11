Kate Middleton sceglie Reggio Emilia, prima visita ufficiale all'estero dopo la malattia

Kate Middleton tornerà all’estero il 13 e 14 maggio con una visita a Reggio Emilia dopo la malattia. La principessa del Galles ha scelto le Terre di Canossa per conoscere da vicino il celebre metodo educativo reggiano.

La principessa del Galles arriverà in Italia il 13 e 14 maggio 2026 per il suo primo viaggio internazionale dopo il periodo di malattia. Kate Middleton soggiornerà sulle colline delle Terre di Canossa, in provincia di Reggio Emilia, lontano dalle grandi città come Roma o Milano che erano state ipotizzate inizialmente.

La scelta non è legata a motivi turistici. Reggio Emilia è conosciuta a livello mondiale per il Reggio Emilia Approach, il modello pedagogico nato nel dopoguerra e sviluppato dal pedagogista Loris Malaguzzi. Da anni questo metodo richiama educatori, studiosi e insegnanti da numerosi Paesi.

Nel programma della visita è previsto un incontro riservato nella Sala del Tricolore, sede del municipio cittadino, dove Kate Middleton vedrà le autorità locali. Successivamente la principessa visiterà il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, struttura che ospita attività di ricerca e formazione dedicate all’infanzia.

Tra le tappe compare anche il Centro Remida, realtà educativa conosciuta per i laboratori basati sul recupero creativo dei materiali e sulla sostenibilità ambientale applicata alla didattica.

Durante il soggiorno emiliano, la principessa alloggerà al Relais Roncolo 1888, struttura immersa nel verde delle colline reggiane. La residenza è stata scelta per garantire privacy e tranquillità durante i due giorni italiani.

Kate Middleton ha mostrato più volte attenzione ai temi dell’infanzia e dello sviluppo nei primi anni di vita. Il metodo educativo reggiano si fonda sull’idea che i bambini sviluppino capacità e conoscenze attraverso relazioni, esperienze e creatività. Al centro ci sono i cosiddetti “cento linguaggi”, cioè le diverse forme con cui i più piccoli esprimono pensieri, emozioni e apprendimento.

Il sistema prevede la presenza costante di educatori che lavorano insieme, con il coinvolgimento diretto delle famiglie nella vita scolastica. Le attività non seguono programmi rigidi, ma percorsi costruiti attraverso osservazione, collaborazione e progettazione condivisa.