Kate Middleton a Reggio Emilia, visita tra i bambini e promessa speciale in italiano

Kate Middleton torna in Italia dopo la pausa dagli impegni ufficiali e visita Reggio Emilia per conoscere da vicino il celebre metodo educativo nato nel Dopoguerra. Tra bambini, laboratori e cucina emiliana, la Principessa parla anche in italiano.

Per il suo primo viaggio ufficiale dopo mesi di stop, Kate Middleton ha scelto l’Emilia-Romagna. La Principessa del Galles è arrivata a Reggio Emilia per approfondire il Reggio Emilia Approach, il modello educativo conosciuto in tutto il mondo che mette al centro la creatività e la partecipazione dei bambini.

In piazza Prampolini ad attenderla c’erano migliaia di persone. Kate si è fermata più volte a salutare il pubblico, dedicando sorrisi e alcune parole in italiano ai più piccoli che la chiamavano lungo il percorso. Un legame con il nostro Paese che risale agli anni trascorsi a Firenze durante gli studi universitari.

La visita istituzionale è iniziata in Comune, dove la Principessa ha incontrato educatrici e rappresentanti delle scuole che portano avanti il metodo ideato da Loris Malaguzzi nel secondo Dopoguerra. Kate ha chiesto dettagli sul funzionamento delle attività educative e sull’organizzazione degli spazi scolastici, soffermandosi sul valore della socialità e della partecipazione collettiva nella crescita dei bambini.

Il momento centrale della giornata si è svolto nella scuola dell’infanzia Anna Frank, considerata uno dei simboli del modello educativo reggiano. Qui Kate Middleton ha osservato i bambini impegnati nei laboratori artistici dedicati alle “forme del vento”, tra collage, colori e materiali naturali.

Grande attenzione anche per l’architettura della struttura, costruita attorno a una piazza interna pensata come luogo di incontro e condivisione. Alla Principessa è stata raccontata anche la scelta del nome della scuola, deciso dai cittadini nel 1964 per ricordare Anna Frank e trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di libertà e pace.

Durante la visita non è mancato uno spazio dedicato alla tradizione gastronomica emiliana. Kate si è fermata a parlare con le cuoche della scuola e ha assaggiato l’Erbazzone, tipica torta salata reggiana, chiedendo anche la ricetta originale.

Prima di lasciare la scuola, un bambino le ha rivolto una domanda semplice e diretta chiedendole se sarebbe tornata ancora a Reggio Emilia. Kate ha risposto sorridendo in italiano con un breve “Sì, certo”, strappando un nuovo applauso ai presenti.