Bandiere Blu 2026, Liguria prima con 35 località premiate e 257 Comuni riconosciuti in Italia

La Liguria guida le Bandiere Blu 2026 con 35 località premiate grazie alla qualità delle acque e dei servizi. Crescono i Comuni italiani riconosciuti dalla Fee, che salgono a 257 con 14 nuovi ingressi.

Sono 257 i Comuni italiani che nel 2026 hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località balneari e agli approdi turistici che rispettano parametri ambientali e servizi di qualità. Le spiagge premiate salgono a 525, pari a circa l’11,6% di quelle riconosciute a livello mondiale.

L’annuncio è arrivato durante la cerimonia organizzata a Roma nella sede del Cnr, alla presenza dei sindaci delle località coinvolte. Rispetto allo scorso anno si registra un aumento di 11 Comuni, con 14 nuovi ingressi e 3 uscite dall’elenco.

La Liguria resta la regione con il numero più alto di riconoscimenti e raggiunge quota 35 località grazie a due nuovi ingressi. Seguono la Puglia con 27 Bandiere Blu e la Calabria, che cresce con quattro nuovi Comuni premiati.

Campania e Marche confermano entrambe 20 riconoscimenti, mentre la Toscana sale a 20 grazie a un nuovo ingresso. La Sardegna raggiunge 17 località premiate e la Sicilia arriva a 16 con due nuovi Comuni inseriti nell’elenco.

L’Abruzzo mantiene 16 Bandiere Blu, il Trentino-Alto Adige conferma 12 Comuni e l’Emilia-Romagna sale a 11 grazie all’ingresso di Rimini. Il Lazio perde una località e scende a 10 riconoscimenti, mentre il Veneto resta stabile a 9.

Basilicata e Piemonte confermano rispettivamente cinque e quattro località. La Lombardia conquista un nuovo riconoscimento e arriva a quattro Comuni premiati. Restano invece invariati i numeri di Friuli Venezia Giulia e Molise, entrambe con due Bandiere Blu.

Crescono anche le località lacustri premiate, che salgono a 23 grazie a un nuovo ingresso. Gli approdi turistici riconosciuti sono invece 87, con tre nuove strutture che entrano nell’elenco 2026.

Tra i nuovi Comuni premiati figurano Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri in Calabria; Andora e Taggia in Liguria; Rimini in Emilia-Romagna; Limone sul Garda in Lombardia; Morciano di Leuca e Tricase in Puglia; Teulada in Sardegna; Ispica e Lipari in Sicilia; Monte Argentario in Toscana.

Non confermati invece San Felice Circeo nel Lazio e i Comuni pugliesi di Patù e Castrignano del Capo.

Per ottenere la Bandiera Blu 2026, le località devono rispettare criteri molto rigidi legati alla qualità delle acque di balneazione, valutate negli ultimi quattro anni attraverso le analisi delle Arpa. La selezione prende inoltre in considerazione depurazione, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, accessibilità delle spiagge, tutela ambientale e servizi offerti durante la stagione estiva.

Alla fase di valutazione hanno collaborato diversi enti istituzionali, tra cui i ministeri del Turismo, dell’Ambiente e dell’Agricoltura, oltre all’Istituto Superiore di Sanità, al Consiglio Nazionale delle Ricerche e a università specializzate nello studio dell’ecologia marina.