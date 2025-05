Bandiere Blu 2025: la Liguria guida la classifica con 33 località premiate

Con 246 località rivierasche e 487 spiagge, l’Italia conferma anche nel 2025 la sua eccellenza ambientale, grazie ai riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education (Fee) nel corso della cerimonia ufficiale a Roma, presso la sede del CNR. Sono stati premiati anche 84 approdi turistici, evidenziando il ruolo strategico del Paese nel turismo sostenibile.

Liguria in testa, crescono Puglia e Calabria

La regione con più riconoscimenti è ancora una volta la Liguria, con 33 località nonostante la perdita di una Bandiera. La Puglia sale a 27 con tre nuovi ingressi, mentre la Calabria raggiunge quota 23 grazie a tre new entry. Seguono Campania e Marche con 20 località premiate ciascuna: la prima perde un Comune ma ne guadagna un altro, mentre la seconda registra un nuovo ingresso.

La Toscana arriva a 19 Bandiere Blu, con una nuova località premiata. Cresce anche la Sardegna, che conquista 16 vessilli, e l’Abruzzo, anch’esso a 16 con una new entry. La Sicilia conferma 14 località, bilanciando due uscite con due nuovi ingressi.

Dati regionali completi e andamento generale

Il Trentino Alto Adige mantiene le sue 12 Bandiere Blu, il Lazio sale a 11 con una novità, mentre l’Emilia Romagna arriva a 10 riconoscimenti. Il Veneto si conferma con 9 località premiate. Nessun cambiamento per la Basilicata con 5 località, mentre il Piemonte scende a 4. Lombardia stabile con 3, Friuli Venezia Giulia e Molise si fermano a 2. Le Bandiere Blu sui laghi scendono a 22 per la mancata conferma di un Comune lacustre.

I criteri di assegnazione: qualità e sostenibilità

Il riconoscimento viene assegnato alle località con acque di balneazione eccellenti negli ultimi quattro anni, secondo i dati raccolti dalle Arpa nell’ambito del Programma Nazionale di Monitoraggio del ministero della Salute. Tra i parametri valutati: impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, accessibilità, arredo urbano, sicurezza, mobilità sostenibile, educazione ambientale e tutela del paesaggio.

Un piano triennale per la sostenibilità

“Quest’anno abbiamo richiesto ai Comuni un Piano di Azione per la Sostenibilità 2025-2027”, ha dichiarato Claudio Mazza, presidente di Fee Italia. Il documento, costruito regione per regione, definisce le linee guida per migliorare le performance ambientali e affrontare le sfide del cambiamento climatico. Gli obiettivi: mobilità sostenibile, comunità green, tutela dell’ecosistema terrestre e marino, azioni contro il riscaldamento globale.