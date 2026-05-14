Alexander Zverev contro Tennis Channel, sfogo social dopo gli Internazionali d'Italia 2026

Zverev sbotta agli Internazionali d’Italia dopo un video social escluso dal montaggio finale. Il tennista tedesco ha accusato Tennis Channel di usare le challenge promozionali solo per metterlo in difficoltà davanti alle telecamere.

Alexander Zverev perde la pazienza lontano dal campo durante gli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista tedesco ha criticato pubblicamente Tennis Channel dopo la pubblicazione di un reel su Instagram dedicato alle attività social organizzate con alcuni giocatori del circuito.

Nel video comparivano diversi tennisti impegnati in una challenge promozionale, ma Zverev non è stato inserito nel montaggio finale. Una scelta che il numero uno tedesco non ha gradito affatto e che ha commentato direttamente sotto il post con parole molto dure.

“Partecipo sempre a questi giochi e alle attività promozionali con voi, ma ogni volta che faccio qualcosa nel modo giusto vengo escluso dai video”, ha scritto Zverev. Il giocatore ha poi accusato la produzione di utilizzare quei contenuti soltanto quando commette errori o situazioni imbarazzanti davanti alla telecamera.

Nel suo messaggio il tennista ha parlato apertamente di trattamenti differenti tra i giocatori, sostenendo che alcuni vengano favoriti mentre altri siano bersagliati dai contenuti social. “Ci sono giocatori che amate e altri che amate odiare”, ha aggiunto il tedesco, chiedendo infine di non essere più coinvolto inutilmente in queste attività.

Lo sfogo è arrivato nella giornata di giovedì 14 maggio e ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati di tennis e dei social, alimentando discussioni sul rapporto tra atleti, sponsor e contenuti promozionali durante i grandi tornei internazionali.