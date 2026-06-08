Alexander Zverev dopo il Roland Garros, il trionfo rilancia la corsa a Wimbledon 2026

La vittoria al Roland Garros ha cambiato la prospettiva di Alexander Zverev. Il tennista tedesco, reduce dal primo titolo Slam della sua carriera conquistato nella finale contro Flavio Cobolli, guarda già ai prossimi obiettivi e punta con decisione a Wimbledon 2026, dove potrebbe ritrovare tra i principali rivali anche Jannik Sinner.

Dopo anni trascorsi a inseguire il grande successo nei tornei più prestigiosi, Zverev è riuscito finalmente a interrompere una lunga serie di occasioni mancate. Le tre finali Slam perse in passato avevano alimentato dubbi e pressioni che, secondo lo stesso giocatore, avrebbero potuto diventare ancora più pesanti in caso di un nuovo ko.

Durante la conferenza stampa successiva al successo parigino, il numero uno tedesco ha spiegato che questo traguardo rappresenta molto più di un semplice titolo. Ha raccontato che una sconfitta avrebbe avuto effetti negativi sulla sua fiducia, mentre il trionfo gli ha dato la convinzione di poter tornare a vincere anche in futuro.

Zverev ha inoltre replicato alle definizioni che negli anni lo avevano accompagnato, compresa quella di miglior giocatore mai riuscito a conquistare uno Slam. Con il trofeo finalmente in bacheca, il tedesco ha spiegato di non prestare attenzione a eventuali nuove etichette o giudizi sul suo valore.

Per il campione tedesco, il successo ottenuto a Parigi rappresenta soprattutto una liberazione mentale. Essere diventato uno Slam winner gli permette di affrontare il futuro con maggiore serenità, senza il peso costante di dover inseguire un risultato che mancava alla sua carriera.

Zverev ritiene che questa nuova condizione possa influire anche sul modo di affrontare le prossime finali. Sapere di aver già raggiunto il massimo livello nei tornei del Grande Slam potrebbe consentirgli di giocare con meno pressione e maggiore libertà nei momenti decisivi della stagione.