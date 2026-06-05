Katia Pedrotti contro gli haters, lo sfogo sui social dopo le accuse di chirurgia estetica

Katia Pedrotti ha deciso di rispondere pubblicamente ai commenti ricevuti sui social da alcuni utenti che l'hanno accusata di essere ricorsa in modo eccessivo alla chirurgia estetica. L'ex concorrente del Grande Fratello, stanca delle continue osservazioni sul proprio aspetto fisico, ha affidato alle storie Instagram un lungo messaggio rivolto a chi continua a criticarla.

Negli ultimi giorni, l'influencer ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi nei quali veniva definita “completamente rifatta”. Un'accusa che, a suo dire, si ripete con frequenza e che l'ha spinta a intervenire direttamente. Pedrotti ha spiegato di non tollerare più questo tipo di commenti, giudicandoli inutili e privi di qualsiasi utilità.

Nel suo sfogo, ha puntato il dito contro chi dedica tempo a scrivere messaggi offensivi o insinuazioni a persone che non conosce personalmente. Secondo la showgirl, dietro questi comportamenti si nasconderebbero difficoltà e insicurezze personali. Katia Pedrotti ha ribadito di essere sempre stata sincera e trasparente riguardo alle proprie scelte, ritenendo incomprensibile l'accanimento di alcuni utenti nei suoi confronti.

La replica è proseguita anche verso coloro che si sono detti infastiditi dal tono utilizzato nelle sue risposte. L'influencer ha invitato a fare un uso più positivo dei social network, considerandoli uno spazio che dovrebbe essere utilizzato per condividere contenuti e apprezzare gli altri invece di alimentare critiche e giudizi.

Pedrotti, che in passato non ha mai nascosto di essersi sottoposta a un intervento al seno e alla correzione del setto nasale deviato, ha concluso il suo intervento con un invito a concentrarsi maggiormente sulla propria crescita personale. Ha esortato gli utenti a impiegare il tempo in attività più costruttive, imparando a riconoscere la bellezza senza sentirsi obbligati a commentare o giudicare continuamente l'aspetto degli altri.