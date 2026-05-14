Ferrari distrutta sull'A1 in Svizzera, il proprietario torna a casa dopo l'incidente

Una Ferrari è uscita di strada sull’autostrada A1 vicino a Lenzburg e il proprietario, un 57enne svizzero, è tornato a casa senza chiedere aiuto. L’auto distrutta è stata trovata all’alba nell’erba accanto alla carreggiata.

Una Ferrari rossa semidistrutta abbandonata fuori strada, senza traccia del conducente. È la scena trovata nelle prime ore del mattino lungo l’autostrada A1, nel Canton Argovia, in Svizzera, nei pressi di Lenzburg.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando alcuni automobilisti hanno notato la vettura fuori dalla carreggiata. La sportiva aveva attraversato diversi metri di vegetazione prima di fermarsi nell’erba alta accanto all’autostrada. I danni alla carrozzeria erano evidenti, ma sul posto non c’era nessuno.

La polizia cantonale è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’uscita di strada. Attraverso i controlli sul veicolo, gli agenti sono riusciti a risalire rapidamente al proprietario dell’auto.

Il conducente, un cittadino svizzero di 57 anni, è stato rintracciato direttamente nella sua abitazione. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo non avrebbe riportato ferite nonostante l’incidente.

Davanti agli investigatori ha però scelto di non rilasciare dichiarazioni, avvalendosi del diritto al silenzio. Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause dell’incidente e capire perché il proprietario abbia lasciato la Ferrari sul luogo dello schianto senza contattare i soccorsi.