Hamilton torna dall Cina sull'aereo Mercedes di Toto Wolff dopo il podio con Ferrari

Lewis Hamilton chiude il Gran Premio della Cina con il primo podio in Ferrari e torna in Europa sull’aereo Mercedes invitato da Toto Wolff. Il pilota britannico ha condiviso il viaggio con alcuni volti noti della sua ex squadra.

Lewis Hamilton lascia la Cina con il primo podio della sua avventura in Ferrari. Nel Gran Premio disputato a Shanghai il sette volte campione del mondo ha chiuso al terzo posto, alle spalle delle Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell, che guida anche la classifica del Mondiale.

Il risultato rappresenta il miglior piazzamento ottenuto finora dal britannico con la Ferrari, arrivato davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Un traguardo simbolico che segna l’inizio della nuova fase della sua carriera dopo il lungo periodo trascorso con la scuderia tedesca.

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Dopo la gara, Hamilton ha accettato l’invito del suo ex team principal Toto Wolff per il viaggio di ritorno dalla trasferta asiatica. Il pilota inglese è salito sull’aereo della Mercedes insieme ad alcuni membri del team e ad altri protagonisti del paddock.

Durante il volo è stata scattata una foto che ritrae Hamilton sorridente accanto a Wolff, George Russell e Valtteri Bottas, suo ex compagno ai tempi della Mercedes e oggi legato al progetto Cadillac. L’immagine è stata poi pubblicata sui social dallo stesso pilota finlandese.

Nel post Bottas ha ringraziato Wolff per il passaggio verso casa, accompagnando il messaggio con una foto del gruppo. Lo scatto mostra i quattro rilassati dopo il weekend di gara, riuniti per il viaggio di rientro dall’appuntamento cinese della Formula 1.