Pietro Bellato muore dopo l'incidente sull'A1, bobine cadute da un camion travolgono l'auto

Pietro Bellato è morto a 25 anni dopo un incidente sull’A1 causato dalla caduta di bobine da un camion. Il giovane, di Montegrotto, viaggiava con la fidanzata, ora ricoverata in condizioni critiche dopo l’impatto violento.

Non ce l’ha fatta Pietro Bellato, 25 anni, originario di Montegrotto Terme, deceduto nella notte tra il 29 e il 30 aprile in ospedale a Siena. Il giovane era rimasto coinvolto due giorni prima in un grave incidente stradale lungo l’autostrada A1, nel tratto toscano della provincia di Siena.

Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio all’altezza di Sinalunga. Pietro viaggiava verso nord insieme alla fidanzata, 24 anni, mentre rientravano da una vacanza. In direzione opposta transitava un camion che ha perso parte del carico: alcune pesanti bobine si sono staccate finendo sulla carreggiata e hanno colpito in pieno l’auto della coppia.

I soccorritori, arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica. I due giovani sono stati estratti dalle lamiere e trasportati d’urgenza all’ospedale di Siena. Le condizioni di Pietro sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici, è morto dopo due giorni di ricovero. La fidanzata resta in gravi condizioni.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Montegrotto Terme. Il sindaco Riccardo Mortandello ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini, ricordando il giovane e la sua lotta in ospedale. Il pensiero è stato rivolto alla famiglia, agli amici e alla compagna, ancora ricoverata e impegnata in un lungo percorso di cura.